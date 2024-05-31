К свердловскому депутату возникли вопросы из-за декларации осужденного мужа

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Дело депутата рассмотрят на специальной комиссии
Дело депутата рассмотрят на специальной комиссии Фото:

В Свердловской области депутат одной из дум Южного управленческого округа не смогла сдать декларацию о доходах мужа, так как тот находится в тюрьме. При этом Министерство труда это уважительной причиной не считает. Дело народной избранницы рассмотрят на специальной антикоррупционной комиссии.

«В департамент [противодействия коррупции] поступило заявление от депутата [...] о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах своего супруга, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Учитывая, что оценка объективности и уважительности непредставления сведений о доходах депутатов — прерогатива региональной комиссии, запланировано заседание рабочей группы», — говорится в telegram-канале департамента.

Там же указано, что Минтруд не относит нахождение супруга в местах лишения свободы к уважительным причинам. Депутатам напоминают, что они могут лишиться полномочий, если не предоставят декларации.

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В Свердловской области депутат одной из дум Южного управленческого округа не смогла сдать декларацию о доходах мужа, так как тот находится в тюрьме. При этом Министерство труда это уважительной причиной не считает. Дело народной избранницы рассмотрят на специальной антикоррупционной комиссии. «В департамент [противодействия коррупции] поступило заявление от депутата [...] о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах своего супруга, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Учитывая, что оценка объективности и уважительности непредставления сведений о доходах депутатов — прерогатива региональной комиссии, запланировано заседание рабочей группы», — говорится в telegram-канале департамента. Там же указано, что Минтруд не относит нахождение супруга в местах лишения свободы к уважительным причинам. Депутатам напоминают, что они могут лишиться полномочий, если не предоставят декларации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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