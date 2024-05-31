К свердловскому депутату возникли вопросы из-за декларации осужденного мужа

В Свердловской области депутат одной из дум Южного управленческого округа не смогла сдать декларацию о доходах мужа, так как тот находится в тюрьме. При этом Министерство труда это уважительной причиной не считает. Дело народной избранницы рассмотрят на специальной антикоррупционной комиссии.
«В департамент [противодействия коррупции] поступило заявление от депутата [...] о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах своего супруга, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Учитывая, что оценка объективности и уважительности непредставления сведений о доходах депутатов — прерогатива региональной комиссии, запланировано заседание рабочей группы», — говорится в telegram-канале департамента.
Там же указано, что Минтруд не относит нахождение супруга в местах лишения свободы к уважительным причинам. Депутатам напоминают, что они могут лишиться полномочий, если не предоставят декларации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!