Путин ответил на обвинения в похищении украинских детей

Путин: украинские дети оказались в России, так как их спасали от боевых действий

31 мая 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Путин назвал «политическими игрищами» обвинения из-за рубежа в якобы «похищении» украинских детей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал обвинения из-за рубежа в якобы «похищении» украинских несовершеннолетних «политическими игрищами». По его словам, детей спасали от обстрелов и выводили из зоны боевых действий. Об этом стало известно из встречи российского лидера с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. «Это все игрища политические. Главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — подчеркнул Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что детей спасали от обстрелов, выводя из зон боевых действий. Омбудсмен рассказала, что 70 детей были воссоединены с родственниками на Украине. Она добавила, что официальная Москва действует в интересах детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назвал обвинения из-за рубежа в якобы «похищении» украинских несовершеннолетних «политическими игрищами». По его словам, детей спасали от обстрелов и выводили из зоны боевых действий. Об этом стало известно из встречи российского лидера с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. «Это все игрища политические. Главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — подчеркнул Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что детей спасали от обстрелов, выводя из зон боевых действий. Омбудсмен рассказала, что 70 детей были воссоединены с родственниками на Украине. Она добавила, что официальная Москва действует в интересах детей.