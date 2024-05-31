Путин ответил на обвинения в похищении украинских детей

Президент России Владимир Путин назвал обвинения из-за рубежа в якобы «похищении» украинских несовершеннолетних «политическими игрищами». По его словам, детей спасали от обстрелов и выводили из зоны боевых действий. Об этом стало известно из встречи российского лидера с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
«Это все игрища политические. Главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — подчеркнул Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что детей спасали от обстрелов, выводя из зон боевых действий.
Омбудсмен рассказала, что 70 детей были воссоединены с родственниками на Украине. Она добавила, что официальная Москва действует в интересах детей.
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Президент России Владимир Путин назвал обвинения из-за рубежа в якобы «похищении» украинских несовершеннолетних «политическими игрищами». По его словам, детей спасали от обстрелов и выводили из зоны боевых действий. Об этом стало известно из встречи российского лидера с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. «Это все игрища политические. Главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — подчеркнул Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что детей спасали от обстрелов, выводя из зон боевых действий. Омбудсмен рассказала, что 70 детей были воссоединены с родственниками на Украине. Она добавила, что официальная Москва действует в интересах детей.