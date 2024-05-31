Путин ответил на обвинения в похищении украинских детей

Путин: украинские дети оказались в России, так как их спасали от боевых действий
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин назвал «политическими игрищами» обвинения из-за рубежа в якобы «похищении» украинских детей Фото:

Президент России Владимир Путин назвал обвинения из-за рубежа в якобы «похищении» украинских несовершеннолетних «политическими игрищами». По его словам, детей спасали от обстрелов и выводили из зоны боевых действий. Об этом стало известно из встречи российского лидера с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

«Это все игрища политические. Главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — подчеркнул Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что детей спасали от обстрелов, выводя из зон боевых действий.

Омбудсмен рассказала, что 70 детей были воссоединены с родственниками на Украине. Она добавила, что официальная Москва действует в интересах детей.

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Президент России Владимир Путин назвал обвинения из-за рубежа в якобы «похищении» украинских несовершеннолетних «политическими игрищами». По его словам, детей спасали от обстрелов и выводили из зоны боевых действий. Об этом стало известно из встречи российского лидера с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. «Это все игрища политические. Главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — подчеркнул Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что детей спасали от обстрелов, выводя из зон боевых действий. Омбудсмен рассказала, что 70 детей были воссоединены с родственниками на Украине. Она добавила, что официальная Москва действует в интересах детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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