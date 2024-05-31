Владелец «Жизньмарта» извинился за призыв не облизывать яйца

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Зайченко обратился к отравившимся покупателям
Зайченко обратился к отравившимся покупателям Фото:
новость из сюжета
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Основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко извинился перед отравившимися екатеринбуржцами, кого обидел призывом не облизывать магазинные яйца, чтобы заразиться ради компенсации в миллион рублей. Об этом бизнесмен написал в своем telegram-канале.

«Отдельное извинение хочу принести тем, кого обидела тема с яйцами. Я узнал, что покупатели, кто реально пострадал, совершенно незаслуженно подверглись насмешкам и шуткам в интернете. Я прошу перед ними за это прощения», — написал Зайченко.

О массовой вспышке отравлений после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Роспотребнадзор выявил вирусы у 18 горожан и принялся закрывать поставщиков сети. Зайченко пообещал пострадавшим выплатить по миллиону рублей, но многие стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. Полная информацию о случившемся — в отдельном сюжете.

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Основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко извинился перед отравившимися екатеринбуржцами, кого обидел призывом не облизывать магазинные яйца, чтобы заразиться ради компенсации в миллион рублей. Об этом бизнесмен написал в своем telegram-канале. «Отдельное извинение хочу принести тем, кого обидела тема с яйцами. Я узнал, что покупатели, кто реально пострадал, совершенно незаслуженно подверглись насмешкам и шуткам в интернете. Я прошу перед ними за это прощения», — написал Зайченко. О массовой вспышке отравлений после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Роспотребнадзор выявил вирусы у 18 горожан и принялся закрывать поставщиков сети. Зайченко пообещал пострадавшим выплатить по миллиону рублей, но многие стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. Полная информацию о случившемся — в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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