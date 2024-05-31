Владелец «Жизньмарта» извинился за призыв не облизывать яйца

Основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко извинился перед отравившимися екатеринбуржцами, кого обидел призывом не облизывать магазинные яйца, чтобы заразиться ради компенсации в миллион рублей. Об этом бизнесмен написал в своем telegram-канале.
«Отдельное извинение хочу принести тем, кого обидела тема с яйцами. Я узнал, что покупатели, кто реально пострадал, совершенно незаслуженно подверглись насмешкам и шуткам в интернете. Я прошу перед ними за это прощения», — написал Зайченко.
О массовой вспышке отравлений после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Роспотребнадзор выявил вирусы у 18 горожан и принялся закрывать поставщиков сети. Зайченко пообещал пострадавшим выплатить по миллиону рублей, но многие стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. Полная информацию о случившемся — в отдельном сюжете.
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