Dennik N: выписанный после покушения премьер Словакии Фицо ходит на костылях

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Стадион "Калининец". Екатеринбург, инвалид, костыли, травма, доступная среда, инвалидность
Роберт Фицо вынужден использовать костыли после покушения, пишут СМИ Фото:
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Премьер Словакии Роберт Фицо после выписки из больницы передвигается на костылях. Об этом сообщает словацкий портал Dennik N.

«Роберт Фицо ходит с помощью подлокотных костылей. Врач будет его навещать дома, куда премьера перевезли в четверг из больницы», — говорится в материале. Отмечается, что состояние премьера не требует постоянного ухода.

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На Фицо было совершено покушение 15 мая. Нападавший выстрелил 4-5 раз. Вооруженный мужчина заявил, что не разделяет политику словацкого премьера. Президент России Владимир Путин называл инцидент чудовищным преступлением.

Сам Фицо еще не закончил лечение. Вокруг его дома усилена охрана, передает Life.

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Премьер Словакии Роберт Фицо после выписки из больницы передвигается на костылях. Об этом сообщает словацкий портал Dennik N. «Роберт Фицо ходит с помощью подлокотных костылей. Врач будет его навещать дома, куда премьера перевезли в четверг из больницы», — говорится в материале. Отмечается, что состояние премьера не требует постоянного ухода. На Фицо было совершено покушение 15 мая. Нападавший выстрелил 4-5 раз. Вооруженный мужчина заявил, что не разделяет политику словацкого премьера. Президент России Владимир Путин называл инцидент чудовищным преступлением. Сам Фицо еще не закончил лечение. Вокруг его дома усилена охрана, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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