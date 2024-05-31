Dennik N: выписанный после покушения премьер Словакии Фицо ходит на костылях

31 мая 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Премьер Словакии Роберт Фицо после выписки из больницы передвигается на костылях. Об этом сообщает словацкий портал Dennik N. «Роберт Фицо ходит с помощью подлокотных костылей. Врач будет его навещать дома, куда премьера перевезли в четверг из больницы», — говорится в материале. Отмечается, что состояние премьера не требует постоянного ухода. На Фицо было совершено покушение 15 мая. Нападавший выстрелил 4-5 раз. Вооруженный мужчина заявил, что не разделяет политику словацкого премьера. Президент России Владимир Путин называл инцидент чудовищным преступлением. Сам Фицо еще не закончил лечение. Вокруг его дома усилена охрана, передает Life.