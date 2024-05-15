Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

Попытка убить премьер-министра Словакии — это чудовищное преступление. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к президенту Республики Зузане Чапутовой.
«С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Этому чудовищному преступлению нет никаких оправданий», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт
Он отметил, что Фицо — сильный и мужественный человек. Также Путин попросил передать раненому слова искренней поддержки и пожелать от его имени скорейшего выздоровления.
Покушение на Фицо было совершено 15 мая. Очевидцы говорили, что слышали несколько огнестрельных выстрелов. Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что покушение на политика может быть связано с его политическими взглядами по Украине, передает RT. Более подробно о них — в материале URA.RU.
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