Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления Фото:
новость из сюжета
В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

Попытка убить премьер-министра Словакии — это чудовищное преступление. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к президенту Республики Зузане Чапутовой.

«С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Этому чудовищному преступлению нет никаких оправданий», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Он отметил, что Фицо — сильный и мужественный человек. Также Путин попросил передать раненому слова искренней поддержки и пожелать от его имени скорейшего выздоровления.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая. Очевидцы говорили, что слышали несколько огнестрельных выстрелов. Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что покушение на политика может быть связано с его политическими взглядами по Украине, передает RT. Более подробно о них — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытка убить премьер-министра Словакии — это чудовищное преступление. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к президенту Республики Зузане Чапутовой. «С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Этому чудовищному преступлению нет никаких оправданий», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Он отметил, что Фицо — сильный и мужественный человек. Также Путин попросил передать раненому слова искренней поддержки и пожелать от его имени скорейшего выздоровления. Покушение на Фицо было совершено 15 мая. Очевидцы говорили, что слышали несколько огнестрельных выстрелов. Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что покушение на политика может быть связано с его политическими взглядами по Украине, передает RT. Более подробно о них — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...