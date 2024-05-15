Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

15 мая 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо Попытка убить премьер-министра Словакии — это чудовищное преступление. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к президенту Республики Зузане Чапутовой. «С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Этому чудовищному преступлению нет никаких оправданий», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля . Он отметил, что Фицо — сильный и мужественный человек. Также Путин попросил передать раненому слова искренней поддержки и пожелать от его имени скорейшего выздоровления. Покушение на Фицо было совершено 15 мая. Очевидцы говорили, что слышали несколько огнестрельных выстрелов. Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что покушение на политика может быть связано с его политическими взглядами по Украине, передает RT. Более подробно о них — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попытка убить премьер-министра Словакии — это чудовищное преступление. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к президенту Республики Зузане Чапутовой. «С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Этому чудовищному преступлению нет никаких оправданий», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Он отметил, что Фицо — сильный и мужественный человек. Также Путин попросил передать раненому слова искренней поддержки и пожелать от его имени скорейшего выздоровления. Покушение на Фицо было совершено 15 мая. Очевидцы говорили, что слышали несколько огнестрельных выстрелов. Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что покушение на политика может быть связано с его политическими взглядами по Украине, передает RT. Более подробно о них — в материале URA.RU.