Челябинцы стали чаще брать ипотечные кредиты. Инфографика

ЦБ: средний размер ипотечного займа в Челябинской области — 4,11 млн рублей

31 мая 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Челябинцы ипотеку в 2024 году стали брать на 15,5% чаще Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года число ипотечных займов для долевого строительства выросло на 15,5%. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Единого Реестра Застройщиков со ссылкой на Банк России. «По данным Банка России, за январь — апрель 2024 года количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства накопленным итогом в Челябинской области составило 2 760 единиц, что на 15,5% больше аналогичного показателя 2023 года (2 390 единиц)», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, средний размер ипотечного жилищного кредитования в Челябинской области составил 4,11 миллиона рублей. Зафиксирован рост на 12,9% по сравнению с апрелем 2023 года, 4,11 миллиона против 3,64 миллионов рублей годом ранее. По отношению к предыдущему месяцу средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства вырос на 1,5%. При этом рост среднего размера выданных ипотечных займов всех видов за год составил 5,6% — c 2,50 миллионов рублей до 2,64 миллионов рублей. А средний размер кредитов, выданных под залог построенной недвижимости снизился на 3,5%, с 2,28 миллионов до 2,20 миллионов рублей. ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в Челябинской области в апреле составил 4,11 млн рублей Инфографика: пресс-служба ЕРЗ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года число ипотечных займов для долевого строительства выросло на 15,5%. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Единого Реестра Застройщиков со ссылкой на Банк России. «По данным Банка России, за январь — апрель 2024 года количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства накопленным итогом в Челябинской области составило 2 760 единиц, что на 15,5% больше аналогичного показателя 2023 года (2 390 единиц)», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, средний размер ипотечного жилищного кредитования в Челябинской области составил 4,11 миллиона рублей. Зафиксирован рост на 12,9% по сравнению с апрелем 2023 года, 4,11 миллиона против 3,64 миллионов рублей годом ранее. По отношению к предыдущему месяцу средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства вырос на 1,5%. При этом рост среднего размера выданных ипотечных займов всех видов за год составил 5,6% — c 2,50 миллионов рублей до 2,64 миллионов рублей. А средний размер кредитов, выданных под залог построенной недвижимости снизился на 3,5%, с 2,28 миллионов до 2,20 миллионов рублей.