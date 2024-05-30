За два дня салехардцы убрали 250 кубометров мусора (архивное фото)
На двухдневную уборку Салехарда вышло более тысячи горожан, которые собрали 250 кубометров мусора. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.
«Более тысячи человек вышли на борьбу с мусором в каждом районе нашего города», — отметил Титовский. Всего было собрано более 250 кубометров мусора, что равнозначно 15 самосвалам.
Глава Салехарда поблагодарил горожан за участие в субботнике и предложил всем желающим прибраться в своих дворах. Также Титовский анонсировал очередной общегородской субботник через неделю.
Городской субботник в Салехарде
Городской субботник в Салехарде
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!