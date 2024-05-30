30 мая 2024

Салехардцы за два дня собрали 15 самосвалов мусора. Фото

Мэр Салехарда Титовский поблагодарил горожан за уборку города
© Служба новостей «URA.RU»
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За два дня салехардцы убрали 250 кубометров мусора (архивное фото)
За два дня салехардцы убрали 250 кубометров мусора (архивное фото) Фото:

На двухдневную уборку Салехарда вышло более тысячи горожан, которые собрали 250 кубометров мусора. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский. 

«Более тысячи человек вышли на борьбу с мусором в каждом районе нашего города», — отметил Титовский. Всего было собрано более 250 кубометров мусора, что равнозначно 15 самосвалам. 

Глава Салехарда поблагодарил горожан за участие в субботнике и предложил всем желающим прибраться в своих дворах. Также Титовский анонсировал очередной общегородской субботник через неделю. 

Городской субботник в Салехарде
Городской субботник в Салехарде
Фото:
Городской субботник в Салехарде
Городской субботник в Салехарде
Фото:

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На двухдневную уборку Салехарда вышло более тысячи горожан, которые собрали 250 кубометров мусора. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.  «Более тысячи человек вышли на борьбу с мусором в каждом районе нашего города», — отметил Титовский. Всего было собрано более 250 кубометров мусора, что равнозначно 15 самосвалам.  Глава Салехарда поблагодарил горожан за участие в субботнике и предложил всем желающим прибраться в своих дворах. Также Титовский анонсировал очередной общегородской субботник через неделю. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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