На праздничные выходные в ХМАО подготовили культурно-развлекательную программу в честь Дня защиты детей. В Ханты-Мансийске учителя выступят со стендапом, а в Сургутском районе для детей скачки в формате хоббихорсинга. О том, где развлечься в праздник, читайте в афише URA.RU.
Ханты-Мансийск
Учителя подготовились к стендапу, где вспомнят самые курьезные случаи из школьной жизни. Шутки расскажут со сцены городского культштаба. Фестиваль с различными активностями, мотовыставкой и концертом проведет организация «Движение Первых». «Для участников будет организовано множество творческих мастер-классов: плетение африканских кос, археологическая песочница, мастер-классы по рисованию на холсте и составлению фотороботов. В завершении Фестиваля для ребят выступит музыкальный исполнитель песен Движения Первых Стас Море», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального отделения «Движения Первых» по ХМАО.
Сургут и Сургутский район
Детско-юношеский конноспортивный клуб «Династия» предлагает сургутянам посоревноваться в трендовом хоббихорсинге — скачках на палке с головой лошади. А в торговом центре «Аура» пройдут состязания малышей в ползании на скорость. К участию приглашаются дети до одного года. «Проводим это семейное мероприятие уже в третий раз. Подарки получат все», — рассказали URA.RUв центре. Детей также ждут в городской филармонии, где бесплатно покажут видеотрансляцию сказку про путешествие Нильса.
Нижневартовск
В нижневартовском краеведческом музее детям предлагают окунуться в мир химических элементов. Лаборанты устроят для юных гостей показ опытов. А в центре национальных культур покажут музыкальный спектакль вместе с Буратино. Поиграть в футбол, волейбол и бадминтон также можно будет на городских спортплощадках.
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