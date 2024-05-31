Что будет с автокредитами после повышения ключевой ставки

Дилеры заявили о подорожании автокредитов при повышении ключевой ставки до 17%

31 мая 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Около 80% человек берут кредиты, чтобы приобрести машину, сообщают СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После повышения ключевой ставки вырастут автокредиты, а также снизится интерес к покупке машин. Об этом сообщила заместитель генерального директора по финансовым сервисам ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Жанна Специальная. «Снижение интереса к покупке автомобилей при повышении ключевой ставки возможно. Но мы уже проработали данный сценарий», — заявила Жанна Специальная, ее слова приводит Autonews. Она также добавила, что назвать высокую ключевую ставку положительным эффектом трудном. Если она повысится, то вырастут и размеры автокредитов. При этом есть трудности и на самом авторынке: на складах приходится держать как минимум двухмесячный запас. А многие китайские марки работают с Россией только по предоплате, отметил президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. Поэтому директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» рекомендовал россиянам заранее задуматься насчет кредита. Ряд экспертов утверждает, что Центробанк повысит ключевую ставку до 17%. Жанна Специальная отметила, что она уже моральна готова к повышению ставки. Вопрос об изменении или сохранении главного регулятора экономики будет рассмотрен Центральным банком 7 июня. Эксперты из финансового маркетплейса «Банки.ру» рассчитали, как изменится стоимость автокредита для Lada Vesta. По их словам, если оформлять его на пять лет, то общая сумма будет составлять 1,04 миллиона рублей при условии внесения 20% первоначального взноса. В России крайне высок уровень покупки автомобилей в кредит. По данным Autonews, около 80% человек берут деньги из банка, чтобы приобрести машину. По статистике Национального бюро кредитных историй в первом квартале 2024 года в России было выдано автокредитов более чем на полтриллиона рублей, что стало абсолютным рекордом за все время наблюдений. А рост рынка автокредитования составил 130,9% к аналогичному периоду прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После повышения ключевой ставки вырастут автокредиты, а также снизится интерес к покупке машин. Об этом сообщила заместитель генерального директора по финансовым сервисам ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Жанна Специальная. «Снижение интереса к покупке автомобилей при повышении ключевой ставки возможно. Но мы уже проработали данный сценарий», — заявила Жанна Специальная, ее слова приводит Autonews. Она также добавила, что назвать высокую ключевую ставку положительным эффектом трудном. Если она повысится, то вырастут и размеры автокредитов. При этом есть трудности и на самом авторынке: на складах приходится держать как минимум двухмесячный запас. А многие китайские марки работают с Россией только по предоплате, отметил президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. Поэтому директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» рекомендовал россиянам заранее задуматься насчет кредита. Ряд экспертов утверждает, что Центробанк повысит ключевую ставку до 17%. Жанна Специальная отметила, что она уже моральна готова к повышению ставки. Вопрос об изменении или сохранении главного регулятора экономики будет рассмотрен Центральным банком 7 июня. Эксперты из финансового маркетплейса «Банки.ру» рассчитали, как изменится стоимость автокредита для Lada Vesta. По их словам, если оформлять его на пять лет, то общая сумма будет составлять 1,04 миллиона рублей при условии внесения 20% первоначального взноса. В России крайне высок уровень покупки автомобилей в кредит. По данным Autonews, около 80% человек берут деньги из банка, чтобы приобрести машину. По статистике Национального бюро кредитных историй в первом квартале 2024 года в России было выдано автокредитов более чем на полтриллиона рублей, что стало абсолютным рекордом за все время наблюдений. А рост рынка автокредитования составил 130,9% к аналогичному периоду прошлого года.