Участники финрынка допустили рост ключевой ставки 7 июня

Центральный банк России 7 июня может повысить ключевую ставку до 17%. Такой прогноз дала аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
«С момента последнего заседания ситуация с инфляцией стала тревожнее. Говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает», — рассказала Пырьева «Известиям».
При этом, только 9 из 21 эксперта выступили за то, что ключевая ставка останется на прежнем уровне (16%). Остальные убеждены, что она поднимется до 17%.
Ранее URA.RU рассказывало, что зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, о появлении данных, которые усиливают аргументы в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Он предположил, что на заседании совета директоров ЦБ в июне будет рассматриваться сценарий повышения ключевой ставки вместо ее сохранения на нынешнем уровне.
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