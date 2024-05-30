30 мая 2024

Участники финрынка допустили рост ключевой ставки 7 июня

© Служба новостей «URA.RU»
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Только 9 из 21 эксперта считают, что ключевая ставка останется на прежнем уровне
Только 9 из 21 эксперта считают, что ключевая ставка останется на прежнем уровне Фото:

Центральный банк России 7 июня может повысить ключевую ставку до 17%. Такой прогноз дала аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«С момента последнего заседания ситуация с инфляцией стала тревожнее. Говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает», — рассказала Пырьева «Известиям». 

При этом, только 9 из 21 эксперта выступили за то, что ключевая ставка останется на прежнем уровне (16%). Остальные убеждены, что она поднимется до 17%.

Ранее URA.RU рассказывало, что зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, о появлении данных, которые усиливают аргументы в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Он предположил, что на заседании совета директоров ЦБ в июне будет рассматриваться сценарий повышения ключевой ставки вместо ее сохранения на нынешнем уровне.

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Центральный банк России 7 июня может повысить ключевую ставку до 17%. Такой прогноз дала аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. «С момента последнего заседания ситуация с инфляцией стала тревожнее. Говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает», — рассказала Пырьева «Известиям».  При этом, только 9 из 21 эксперта выступили за то, что ключевая ставка останется на прежнем уровне (16%). Остальные убеждены, что она поднимется до 17%. Ранее URA.RU рассказывало, что зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, о появлении данных, которые усиливают аргументы в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Он предположил, что на заседании совета директоров ЦБ в июне будет рассматриваться сценарий повышения ключевой ставки вместо ее сохранения на нынешнем уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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