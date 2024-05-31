В Перми стартовал фестиваль детского кино «Медвежонок». Фоторепортаж

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Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
В Перми начал работать фестивальный городок «Медвежонка» Фото:

В Перми состоялось открытие фестиваля детского и семейного кино «Медвежонок». На городской эспланаде создан фестивальный городок, который уже посетили многие пермяки. О том, как горожане праздновали открытие кинофестиваля, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте.

В фестивальном городке работает множество активных зон для детей и их родителей. Пермяки могут попробовать создать свой мультфильм, заглянуть в раритетную видеокамеру, попробовать себя в рисовании и выжигании по дереву. Также на территории городка расположено несколько фотозон с мультипликационными персонажами.

Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
Гости фестивального городка могут расположиться на лавочках и посмотреть мультфильмы отечественного производства
Фото:
Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
На территории городка установлены шатры, в каждом из которых можно попробовать что-то новое
Фото:
Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
Пришедшие на открытие фестиваля дети, могут опробовать выжигать по дереву
Фото:
Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
Любители рисования оценят возможность создать картину или рисунок на площадке фестивального городка
Фото:
Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
Создать рисунок можно и огромном стенде
Фото:
Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
В одном из шатров дети могут попробовать себя в роли актеров и принять участие в съемках кино под руководством режиссера
Фото:
Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
Попробовать себя в роли актера можно не только в шатре, но и на открытой части фестивального городка
Фото:
Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
Почувствовать себя в роли видеооператора может каждый пермяк
Фото:
Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
Фотозона с героями известных мультфильмов
Фото:
Фестиваль детского кино «Медвежонок».Пермь
В фестивальном городке можно не только приобщиться к искусству, но и просто пообниматься с пони
Фото:

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В Перми состоялось открытие фестиваля детского и семейного кино «Медвежонок». На городской эспланаде создан фестивальный городок, который уже посетили многие пермяки. О том, как горожане праздновали открытие кинофестиваля, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте. В фестивальном городке работает множество активных зон для детей и их родителей. Пермяки могут попробовать создать свой мультфильм, заглянуть в раритетную видеокамеру, попробовать себя в рисовании и выжигании по дереву. Также на территории городка расположено несколько фотозон с мультипликационными персонажами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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