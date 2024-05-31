В Перми начал работать фестивальный городок «Медвежонка»
В Перми состоялось открытие фестиваля детского и семейного кино «Медвежонок». На городской эспланаде создан фестивальный городок, который уже посетили многие пермяки. О том, как горожане праздновали открытие кинофестиваля, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте.
В фестивальном городке работает множество активных зон для детей и их родителей. Пермяки могут попробовать создать свой мультфильм, заглянуть в раритетную видеокамеру, попробовать себя в рисовании и выжигании по дереву. Также на территории городка расположено несколько фотозон с мультипликационными персонажами.
Гости фестивального городка могут расположиться на лавочках и посмотреть мультфильмы отечественного производства
На территории городка установлены шатры, в каждом из которых можно попробовать что-то новое
Пришедшие на открытие фестиваля дети, могут опробовать выжигать по дереву
Любители рисования оценят возможность создать картину или рисунок на площадке фестивального городка
Создать рисунок можно и огромном стенде
В одном из шатров дети могут попробовать себя в роли актеров и принять участие в съемках кино под руководством режиссера
Попробовать себя в роли актера можно не только в шатре, но и на открытой части фестивального городка
Почувствовать себя в роли видеооператора может каждый пермяк
Фотозона с героями известных мультфильмов
В фестивальном городке можно не только приобщиться к искусству, но и просто пообниматься с пони
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