В Перми начал работать фестивальный городок «Медвежонка» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми состоялось открытие фестиваля детского и семейного кино «Медвежонок». На городской эспланаде создан фестивальный городок, который уже посетили многие пермяки. О том, как горожане праздновали открытие кинофестиваля, рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте.

В фестивальном городке работает множество активных зон для детей и их родителей. Пермяки могут попробовать создать свой мультфильм, заглянуть в раритетную видеокамеру, попробовать себя в рисовании и выжигании по дереву. Также на территории городка расположено несколько фотозон с мультипликационными персонажами.

Гости фестивального городка могут расположиться на лавочках и посмотреть мультфильмы отечественного производства Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На территории городка установлены шатры, в каждом из которых можно попробовать что-то новое Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пришедшие на открытие фестиваля дети, могут опробовать выжигать по дереву Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Любители рисования оценят возможность создать картину или рисунок на площадке фестивального городка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Создать рисунок можно и огромном стенде Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В одном из шатров дети могут попробовать себя в роли актеров и принять участие в съемках кино под руководством режиссера Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Попробовать себя в роли актера можно не только в шатре, но и на открытой части фестивального городка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Почувствовать себя в роли видеооператора может каждый пермяк Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фотозона с героями известных мультфильмов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В фестивальном городке можно не только приобщиться к искусству, но и просто пообниматься с пони Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU