Блинкен: дальность ударов ВСУ по России будет расти

31 мая 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Блинкен допустил, что ВСУ могут использовать оружие США для ударов по России, а не только в Харьковской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дальность украинских ударов по России американским оружием, возможно, будет увеличиваться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге, комментируя разрешение США использовать поставленное оружие для ударов по Харьковской области. «Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать и корректировать нашу стратегию по Украине», — так Энтони Блинкен ответил на вопрос, допускают ли в Вашингтоне, что американское оружие будет применяться против городов и населенных пунктов, находящихся за пределами Харьковской области. Его слова приводит youtube-канал Госдепартамента США. Госсекретарь добавил, что ранее США уже корректировали свою позицию по поводу использования американского оружия. Блинкен заявил, что США должны быть уверены в том, что они действуют обдуманно и эффективно. Ранее Пентагон разрешил Украине использовать поставленное вооружение для ударов по РФ в ходе контрбатарейной борьбы. С таким же заявлением выступили и в ФРГ. Однако такая эскалация конфликта критикуется в других странах Запада. Американские чиновники отметили, что сейчас обсуждается идея дать Украине разрешения на использование поставленного оружия только в Харьковской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дальность украинских ударов по России американским оружием, возможно, будет увеличиваться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге, комментируя разрешение США использовать поставленное оружие для ударов по Харьковской области. «Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать и корректировать нашу стратегию по Украине», — так Энтони Блинкен ответил на вопрос, допускают ли в Вашингтоне, что американское оружие будет применяться против городов и населенных пунктов, находящихся за пределами Харьковской области. Его слова приводит youtube-канал Госдепартамента США. Госсекретарь добавил, что ранее США уже корректировали свою позицию по поводу использования американского оружия. Блинкен заявил, что США должны быть уверены в том, что они действуют обдуманно и эффективно. Ранее Пентагон разрешил Украине использовать поставленное вооружение для ударов по РФ в ходе контрбатарейной борьбы. С таким же заявлением выступили и в ФРГ. Однако такая эскалация конфликта критикуется в других странах Запада. Американские чиновники отметили, что сейчас обсуждается идея дать Украине разрешения на использование поставленного оружия только в Харьковской области.