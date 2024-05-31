Блинкен: дальность ударов ВСУ по России будет расти

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Блинкен допустил, что ВСУ могут использовать оружие США для ударов по России, а не только в Харьковской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дальность украинских ударов по России американским оружием, возможно, будет увеличиваться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге, комментируя разрешение США использовать поставленное оружие для ударов по Харьковской области.

«Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать и корректировать нашу стратегию по Украине», — так Энтони Блинкен ответил на вопрос, допускают ли в Вашингтоне, что американское оружие будет применяться против городов и населенных пунктов, находящихся за пределами Харьковской области. Его слова приводит youtube-канал Госдепартамента США.

Госсекретарь добавил, что ранее США уже корректировали свою позицию по поводу использования американского оружия. Блинкен заявил, что США должны быть уверены в том, что они действуют обдуманно и эффективно.

Ранее Пентагон разрешил Украине использовать поставленное вооружение для ударов по РФ в ходе контрбатарейной борьбы. С таким же заявлением выступили и в ФРГ. Однако такая эскалация конфликта критикуется в других странах Запада. Американские чиновники отметили, что сейчас обсуждается идея дать Украине разрешения на использование поставленного оружия только в Харьковской области.

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Дальность украинских ударов по России американским оружием, возможно, будет увеличиваться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге, комментируя разрешение США использовать поставленное оружие для ударов по Харьковской области. «Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать и корректировать нашу стратегию по Украине», — так Энтони Блинкен ответил на вопрос, допускают ли в Вашингтоне, что американское оружие будет применяться против городов и населенных пунктов, находящихся за пределами Харьковской области. Его слова приводит youtube-канал Госдепартамента США. Госсекретарь добавил, что ранее США уже корректировали свою позицию по поводу использования американского оружия. Блинкен заявил, что США должны быть уверены в том, что они действуют обдуманно и эффективно. Ранее Пентагон разрешил Украине использовать поставленное вооружение для ударов по РФ в ходе контрбатарейной борьбы. С таким же заявлением выступили и в ФРГ. Однако такая эскалация конфликта критикуется в других странах Запада. Американские чиновники отметили, что сейчас обсуждается идея дать Украине разрешения на использование поставленного оружия только в Харьковской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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