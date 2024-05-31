Блинкен: дальность ударов ВСУ по России будет расти

Дальность украинских ударов по России американским оружием, возможно, будет увеличиваться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге, комментируя разрешение США использовать поставленное оружие для ударов по Харьковской области.
«Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать и корректировать нашу стратегию по Украине», — так Энтони Блинкен ответил на вопрос, допускают ли в Вашингтоне, что американское оружие будет применяться против городов и населенных пунктов, находящихся за пределами Харьковской области. Его слова приводит
Госсекретарь добавил, что ранее США уже корректировали свою позицию по поводу использования американского оружия. Блинкен заявил, что США должны быть уверены в том, что они действуют обдуманно и эффективно.
Ранее Пентагон разрешил Украине использовать поставленное вооружение для ударов по РФ в ходе контрбатарейной борьбы. С таким же заявлением выступили и в ФРГ. Однако такая эскалация конфликта критикуется в других странах Запада. Американские чиновники отметили, что сейчас обсуждается идея дать Украине разрешения на использование поставленного оружия только в Харьковской области.
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