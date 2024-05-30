Высокие цены на бензин и открытие речной навигации: события в ЯНАО к вечеру 31 мая

На Ямале открывается речная навигация (архивное фото)
На Ямале открывается летняя речная навигация, подъем воды в Салехарде замедлился после прохождения ледохода, а Дмитрий Артюхов подчеркнул стратегическую важность арктического центра в Сабетте (ЯНАО). Об этих и других событиях в ЯНАО к вечеру 31 мая в материале URA.RU.
- В Салехарде зафиксировали рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо. Удорожание топливо заметили на заправке «Роснефти».
- Подъем воды в районе Салехарда замедлился. Уровень воды в районе гидрологического поста составил десять сантиметров за сутки, до критической отметки осталось 56 сантиметров.
- На Ямале стартует речная навигация. Выставление средств навигационного оборудования до города Салехард будет организовано не ранее 3 июня.
- Свердловская железная дорога запустит дополнительные поезда в Анапу из Нового Уренгоя (ЯНАО). Составы будут курсировать в обоих направлениях.
- Ямальские силовики провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в округе. Было проверено 238 иностранных граждан, из них будут депортированы 12.
- В столице ЯНАО горожане за два дня генеральной уборки собрали 250 кубометров мусора. На следующих выходных анонсирован новый общегородской субботник.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. На встрече были определены сроки начала строительства арктического спасательного центра в Сабетте (ЯНАО).
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