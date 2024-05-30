30 мая 2024

Высокие цены на бензин и открытие речной навигации: события в ЯНАО к вечеру 31 мая

В ЯНАО открывается речная навигация
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале открывается речная навигация (архивное фото)
На Ямале открывается речная навигация (архивное фото) Фото:

На Ямале открывается летняя речная навигация, подъем воды в Салехарде замедлился после прохождения ледохода, а Дмитрий Артюхов подчеркнул стратегическую важность арктического центра в Сабетте (ЯНАО). Об этих и других событиях в ЯНАО к вечеру 31 мая в материале URA.RU.  

  • В Салехарде зафиксировали рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо. Удорожание топливо заметили на заправке «Роснефти». 
  • Подъем воды в районе Салехарда замедлился. Уровень воды в районе гидрологического поста составил десять сантиметров за сутки, до критической отметки осталось 56 сантиметров. 
  • На Ямале стартует речная навигация. Выставление средств навигационного оборудования до города Салехард будет организовано не ранее 3 июня. 
  • Свердловская железная дорога запустит дополнительные поезда в Анапу из Нового Уренгоя (ЯНАО). Составы будут курсировать в обоих направлениях. 
  • Ямальские силовики провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в округе. Было проверено 238 иностранных граждан, из них будут депортированы 12. 
  • В столице ЯНАО горожане за два дня генеральной уборки собрали 250 кубометров мусора. На следующих выходных анонсирован новый общегородской субботник. 
  • Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. На встрече были определены сроки начала строительства арктического спасательного центра в Сабетте (ЯНАО).  

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На Ямале открывается летняя речная навигация, подъем воды в Салехарде замедлился после прохождения ледохода, а Дмитрий Артюхов подчеркнул стратегическую важность арктического центра в Сабетте (ЯНАО). Об этих и других событиях в ЯНАО к вечеру 31 мая в материале URA.RU.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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