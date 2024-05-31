Глава аппарата губернатора ХМАО развеял слухи о скорой отставке

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Вице-губернатор ХМАО Анатолий Уткин назвал слухи о скорой отставке ложью
Вице-губернатор ХМАО Анатолий Уткин назвал слухи о скорой отставке ложью Фото:

Глава аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин не планирует уходить из окружного правительства в ближайшее время. Об этом замглавы региона рассказал журналисту URA.RU после того, как информация о возможном уходе чиновника начала муссировалаться в политтусовке и ряде уральских СМИ.

«Бессовестно врут. Не планирую уходить. Все, конечно, зависит от работодателя, но никаких заявлений об отставке я не писал», — сообщил Уткин.

Глава аппарата губернатора переехал в Югру из Тюмени в 2011 году, возглавив окружное управление Росреестра. В правительстве ХМАО он с 2012 года — ранее руководил департаментом госимущества, затем возглавил аппарат губернатора. В 2019-м экс-глава региона Наталья Комарова повысила его до статуса своего заместителя.

Ранее URA.RU сообщало о двух новых претендентах на пост главы Сургута, появившихся после отставки губернатора Югры Комаровой. Источники называют в их числе фамилию первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова, которому в случае назначения придется покинуть пост в правительстве округа.

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Глава аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин не планирует уходить из окружного правительства в ближайшее время. Об этом замглавы региона рассказал журналисту URA.RU после того, как информация о возможном уходе чиновника начала муссировалаться в политтусовке и ряде уральских СМИ. «Бессовестно врут. Не планирую уходить. Все, конечно, зависит от работодателя, но никаких заявлений об отставке я не писал», — сообщил Уткин. Глава аппарата губернатора переехал в Югру из Тюмени в 2011 году, возглавив окружное управление Росреестра. В правительстве ХМАО он с 2012 года — ранее руководил департаментом госимущества, затем возглавил аппарат губернатора. В 2019-м экс-глава региона Наталья Комарова повысила его до статуса своего заместителя. Ранее URA.RU сообщало о двух новых претендентах на пост главы Сургута, появившихся после отставки губернатора Югры Комаровой. Источники называют в их числе фамилию первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова, которому в случае назначения придется покинуть пост в правительстве округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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