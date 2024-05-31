Глава аппарата губернатора ХМАО развеял слухи о скорой отставке

Глава аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин не планирует уходить из окружного правительства в ближайшее время. Об этом замглавы региона рассказал журналисту URA.RU после того, как информация о возможном уходе чиновника начала муссировалаться в политтусовке и ряде уральских СМИ.
«Бессовестно врут. Не планирую уходить. Все, конечно, зависит от работодателя, но никаких заявлений об отставке я не писал», — сообщил Уткин.
Глава аппарата губернатора переехал в Югру из Тюмени в 2011 году, возглавив окружное управление Росреестра. В правительстве ХМАО он с 2012 года — ранее руководил департаментом госимущества, затем возглавил аппарат губернатора. В 2019-м экс-глава региона Наталья Комарова повысила его до статуса своего заместителя.
Ранее URA.RU сообщало о двух новых претендентах на пост главы Сургута, появившихся после отставки губернатора Югры Комаровой. Источники называют в их числе фамилию первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова, которому в случае назначения придется покинуть пост в правительстве округа.
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