Топ-чиновники ХМАО и ДНР вступают в борьбу за пост главы Сургута. Инсайд

Первый замгубернатора ХМАО и премьер-министр ДНР претендуют на пост мэра Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Источники называют первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова одним из претендентов на пост главы Сургута
Источники называют первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова одним из претендентов на пост главы Сургута Фото:
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Выборы мэра Сургута

После отставки губернатора ХМАО Натальи Комаровой на пост главы Сургута появилось два новых серьезных претендента. Источники URA.RU называют фамилии первого вице-губернатора Югры Шипилова и главы правительства Донецкой народной республики Солнцева.

«Оба претендента сейчас проходят согласования по линии Администрации Президента РФ. Шипилов рассматривается на этот пост как представитель местного политистеблишмента, у которого может начаться новый виток карьеры после ухода Комаровой. Солнцев же воспринимается как человек из клана Сергея Собянина», — отмечает инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО и министерство информации ДНР направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что один из фаворитов на пост главы Сургута — спикер гордумы Максим Слепов — оказался в эпицентре политического скандала. В сети появились данные о том, что якобы у его жены и тестя, директора местной филармонии Якова Черняка, есть гражданство Израиля, но источники в окружении Слепова эту информацию опровергают.

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После отставки губернатора ХМАО Натальи Комаровой на пост главы Сургута появилось два новых серьезных претендента. Источники URA.RU называют фамилии первого вице-губернатора Югры Шипилова и главы правительства Донецкой народной республики Солнцева. «Оба претендента сейчас проходят согласования по линии Администрации Президента РФ. Шипилов рассматривается на этот пост как представитель местного политистеблишмента, у которого может начаться новый виток карьеры после ухода Комаровой. Солнцев же воспринимается как человек из клана Сергея Собянина», — отмечает инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО и министерство информации ДНР направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что один из фаворитов на пост главы Сургута — спикер гордумы Максим Слепов — оказался в эпицентре политического скандала. В сети появились данные о том, что якобы у его жены и тестя, директора местной филармонии Якова Черняка, есть гражданство Израиля, но источники в окружении Слепова эту информацию опровергают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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