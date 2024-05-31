После отставки губернатора ХМАО Натальи Комаровой на пост главы Сургута появилось два новых серьезных претендента. Источники URA.RU называют фамилии первого вице-губернатора Югры Шипилова и главы правительства Донецкой народной республики Солнцева.
«Оба претендента сейчас проходят согласования по линии Администрации Президента РФ. Шипилов рассматривается на этот пост как представитель местного политистеблишмента, у которого может начаться новый виток карьеры после ухода Комаровой. Солнцев же воспринимается как человек из клана Сергея Собянина», — отмечает инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО и министерство информации ДНР направлены запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что один из фаворитов на пост главы Сургута — спикер гордумы Максим Слепов — оказался в эпицентре политического скандала. В сети появились данные о том, что якобы у его жены и тестя, директора местной филармонии Якова Черняка, есть гражданство Израиля, но источники в окружении Слепова эту информацию опровергают.
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