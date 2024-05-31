31 мая 2024

Экскаваторщик из Магнитогорска подарил Якубовичу каску и наливку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кинофестиваль "Дух огня". Красная дорожка и закрытие. Ханты-Мансийск , якубович леонид
Леонид Якубович поблагодарил участника за подарки из Магнитогорска Фото:

Машинист экскаватора с 45-летним стажем из Магнитогорска Федор Титов стал 31 мая участником шоу «Поле чудес», подарив ведущему программы Леониду Якубовичу заводские каски и лечебную настойку. С челябинцем на запись эфира прибыл фольклорный ансамбль.

«Привет жене, детям, внукам, городу Магнитогорску, металлургам. Передаю каски нашего металлургического комбината, вот наливка на травах. Со мной приехал ансамбль «Иван да Марья», — сказал участник первой тройки игроков передачи за 31 мая Федор Титов.

Фольклорная группа из Магнитогорска выступила с творческим номером перед телезрителями и участниками шоу. Ансамбль народного танца и музыки гастролирует по Челябинской области, стране и всему миру.

Ранее челябинка Ольга Мальцева подарила Леониду Якубовичу украшенную шашку образца 1881 года. Изделие было изготовлено на Златоустовской оружейной фабрике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Машинист экскаватора с 45-летним стажем из Магнитогорска Федор Титов стал 31 мая участником шоу «Поле чудес», подарив ведущему программы Леониду Якубовичу заводские каски и лечебную настойку. С челябинцем на запись эфира прибыл фольклорный ансамбль. «Привет жене, детям, внукам, городу Магнитогорску, металлургам. Передаю каски нашего металлургического комбината, вот наливка на травах. Со мной приехал ансамбль «Иван да Марья», — сказал участник первой тройки игроков передачи за 31 мая Федор Титов. Фольклорная группа из Магнитогорска выступила с творческим номером перед телезрителями и участниками шоу. Ансамбль народного танца и музыки гастролирует по Челябинской области, стране и всему миру. Ранее челябинка Ольга Мальцева подарила Леониду Якубовичу украшенную шашку образца 1881 года. Изделие было изготовлено на Златоустовской оружейной фабрике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...