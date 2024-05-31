Развлечения Интересное Экскаваторщик из Магнитогорска подарил Якубовичу каску и наливку 01 июня 2024 в 00:40 Размер текста - 17 + Леонид Якубович поблагодарил участника за подарки из Магнитогорска Фото: Александр Елизаров © URA.RU Машинист экскаватора с 45-летним стажем из Магнитогорска Федор Титов стал 31 мая участником шоу «Поле чудес», подарив ведущему программы Леониду Якубовичу заводские каски и лечебную настойку. С челябинцем на запись эфира прибыл фольклорный ансамбль. «Привет жене, детям, внукам, городу Магнитогорску, металлургам. Передаю каски нашего металлургического комбината, вот наливка на травах. Со мной приехал ансамбль «Иван да Марья», — сказал участник первой тройки игроков передачи за 31 мая Федор Титов. Фольклорная группа из Магнитогорска выступила с творческим номером перед телезрителями и участниками шоу. Ансамбль народного танца и музыки гастролирует по Челябинской области, стране и всему миру. Ранее челябинка Ольга Мальцева подарила Леониду Якубовичу украшенную шашку образца 1881 года. Изделие было изготовлено на Златоустовской оружейной фабрике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Машинист экскаватора с 45-летним стажем из Магнитогорска Федор Титов стал 31 мая участником шоу «Поле чудес», подарив ведущему программы Леониду Якубовичу заводские каски и лечебную настойку. С челябинцем на запись эфира прибыл фольклорный ансамбль. «Привет жене, детям, внукам, городу Магнитогорску, металлургам. Передаю каски нашего металлургического комбината, вот наливка на травах. Со мной приехал ансамбль «Иван да Марья», — сказал участник первой тройки игроков передачи за 31 мая Федор Титов. Фольклорная группа из Магнитогорска выступила с творческим номером перед телезрителями и участниками шоу. Ансамбль народного танца и музыки гастролирует по Челябинской области, стране и всему миру. Ранее челябинка Ольга Мальцева подарила Леониду Якубовичу украшенную шашку образца 1881 года. Изделие было изготовлено на Златоустовской оружейной фабрике. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям