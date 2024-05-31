31 мая 2024

Захарова призвала ОБСЕ оценить призывы Фонда Клуни об аресте журналистов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария, топ
Захарова осудила попытки Фонда Клуни добиться ареста российских журналистов Фото:

Желание Фонда Джорджа Клуни добиваться ареста российских журналистов является травлей по политическим мотивам. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, ЮНЕСКО и ОБСЕ должны дать оценку такой идее.

Захарова задалась вопросом, где реакция ЮНЕСКО и ее гендиректора Одри Азуле, а также ОБСЕ и представителя по вопросам СМИ Терезы Рибейру. Она осудила призывы Фонда Клуни арестовать российских журналистов. «Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее сотрудник «Фонда Клуни за справедливость» выступил с инициативой, призывая страны Евросоюза и Международный уголовный суд произвести арест российских журналистов, которые в настоящее время находятся в Европе. Основанием для таких мер организация считает деятельность СМИ, связанную с освещением событий на Украине. В Кремле назвали идею Клуни безумием.

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Желание Фонда Джорджа Клуни добиваться ареста российских журналистов является травлей по политическим мотивам. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, ЮНЕСКО и ОБСЕ должны дать оценку такой идее. Захарова задалась вопросом, где реакция ЮНЕСКО и ее гендиректора Одри Азуле, а также ОБСЕ и представителя по вопросам СМИ Терезы Рибейру. Она осудила призывы Фонда Клуни арестовать российских журналистов. «Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее сотрудник «Фонда Клуни за справедливость» выступил с инициативой, призывая страны Евросоюза и Международный уголовный суд произвести арест российских журналистов, которые в настоящее время находятся в Европе. Основанием для таких мер организация считает деятельность СМИ, связанную с освещением событий на Украине. В Кремле назвали идею Клуни безумием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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