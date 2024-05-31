Захарова призвала ОБСЕ оценить призывы Фонда Клуни об аресте журналистов РФ

01 июня 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Захарова осудила попытки Фонда Клуни добиться ареста российских журналистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Желание Фонда Джорджа Клуни добиваться ареста российских журналистов является травлей по политическим мотивам. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, ЮНЕСКО и ОБСЕ должны дать оценку такой идее. Захарова задалась вопросом, где реакция ЮНЕСКО и ее гендиректора Одри Азуле, а также ОБСЕ и представителя по вопросам СМИ Терезы Рибейру. Она осудила призывы Фонда Клуни арестовать российских журналистов. «Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее сотрудник «Фонда Клуни за справедливость» выступил с инициативой, призывая страны Евросоюза и Международный уголовный суд произвести арест российских журналистов, которые в настоящее время находятся в Европе. Основанием для таких мер организация считает деятельность СМИ, связанную с освещением событий на Украине. В Кремле назвали идею Клуни безумием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Желание Фонда Джорджа Клуни добиваться ареста российских журналистов является травлей по политическим мотивам. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, ЮНЕСКО и ОБСЕ должны дать оценку такой идее. Захарова задалась вопросом, где реакция ЮНЕСКО и ее гендиректора Одри Азуле, а также ОБСЕ и представителя по вопросам СМИ Терезы Рибейру. Она осудила призывы Фонда Клуни арестовать российских журналистов. «Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее сотрудник «Фонда Клуни за справедливость» выступил с инициативой, призывая страны Евросоюза и Международный уголовный суд произвести арест российских журналистов, которые в настоящее время находятся в Европе. Основанием для таких мер организация считает деятельность СМИ, связанную с освещением событий на Украине. В Кремле назвали идею Клуни безумием.