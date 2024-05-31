31 мая 2024

Депутат челябинского заксобрания получил должность в Госдуме

Дамир Утарбеков вошел в молодежный парламент при Госдуме РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарного груза для эвакуированных жителей Донбасса. Челябинск, гуманитарный груз, утарбеков дамир
Депутат Утарбеков активно участвует в гуманитарных миссиях и волонтерских акциях Фото:

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дамир Утарбеков вошел в состав молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Об этом URA.RU сообщил спикер ЗСО Олег Гербер.

«Дамир Утарбеков делегирован в состав молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Это решение утверждено на заседании президиума ЗСО», — пояснил Гербер.

Утарбекову 33 года. Ранее был депутатом Калининского райсовета Челябинска. В ЗСО он избрался осенью 2020 года по спискам «Единой России». С июня 2022 года занимает пост заместителя председателя руководителя Центрального штаба МГЕР. Работа в молодежном парламенте Госдумы является общественной, статус депутата ЗСО за Утарбековым сохраняется.

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Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дамир Утарбеков вошел в состав молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Об этом URA.RU сообщил спикер ЗСО Олег Гербер. «Дамир Утарбеков делегирован в состав молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Это решение утверждено на заседании президиума ЗСО», — пояснил Гербер. Утарбекову 33 года. Ранее был депутатом Калининского райсовета Челябинска. В ЗСО он избрался осенью 2020 года по спискам «Единой России». С июня 2022 года занимает пост заместителя председателя руководителя Центрального штаба МГЕР. Работа в молодежном парламенте Госдумы является общественной, статус депутата ЗСО за Утарбековым сохраняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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