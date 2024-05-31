Депутат челябинского заксобрания получил должность в Госдуме

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дамир Утарбеков вошел в состав молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Об этом URA.RU сообщил спикер ЗСО Олег Гербер.
«Дамир Утарбеков делегирован в состав молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Это решение утверждено на заседании президиума ЗСО», — пояснил Гербер.
Утарбекову 33 года. Ранее был депутатом Калининского райсовета Челябинска. В ЗСО он избрался осенью 2020 года по спискам «Единой России». С июня 2022 года занимает пост заместителя председателя руководителя Центрального штаба МГЕР. Работа в молодежном парламенте Госдумы является общественной, статус депутата ЗСО за Утарбековым сохраняется.
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