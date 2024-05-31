Россияне смогут наблюдать парад шести планет 3 июня: когда и где смотреть

Жители России впервые за 20 лет увидят, как на небе выстроятся шесть планет

01 июня 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Начинать наблюдение можно как минимум за час до рассвета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители России смогут наблюдать парад планет, который состоится 3 июня 2024 года. В этот день можно будет увидеть на небе все планеты, кроме Урана и Нептуна. Лучше всего будут видны Меркурий и Сатурн. URA.RU собрало важную информацию об этом редком астрономическом явлении, которое происходит раз в 20 лет. Что такое парад планет Парадом планет называют явление, при котором некоторые планеты Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. «Парад планет» не является официальным астрономическим термином, поэтому он используется более редко, чем понятие «планетное выравнивание». Малый парад с участием четырех планет происходит один раз в год. Мини-парады, когда близко сходятся три планеты, случается несколько раз в год. Большой парад с пятью-шестью планетами фиксируется реже — примерно каждые 20 лет, а полный — раз в 170 лет. В астрологии парад происходит, когда несколько планет находятся в одном созвездии зодиака. Когда смотреть 3 июня 2024 года в один ряд на небе выстроятся шесть планет: Уран, Нептун, Меркурий, Сатурн, Марс и Юпитер. В этот день небесные тела охватят сектор небосклона примерно 90 градусов. Планетарное выравнивание будет видно почти везде в утренние часы. Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн можно будет заметить невооруженным глазом. Однако понадобится телескоп или мощный бинокль, чтобы разглядеть Нептун и Уран. Важно знать, что высокие здания или горы рядом могут скрыть некоторые планеты из поля зрения. Как пишет сайт Starwalk.space, убедиться в правильности расположения планет поможет бесплатное приложение Sky Tonight. Для уточнения названия объекта, достаточно просто навести смартфон на небо, увидев конкретную планету, также можно прочитать дополнительную информацию. Следующие парады Астрономическое сообщество ожидает еще четыре выравнивания планет. Они пройдут 28 августа 2024 года, 18 января, 28 февраля и 29 августа 2025 года. Но самые яркие состоятся нескоро. 8 сентября 2040 года, когда в параде будут участвовать пять планет Солнечной системы. 15 марта 2080 года выстроятся шесть планет. 19 мая 2161 года соберутся в одном секторе неба все семь планет. В том же составе они поучаствуют 7 ноября 2176 года. Ну, а далее все семь планет окажутся по одну сторону от солнца 6 мая 2492 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители России смогут наблюдать парад планет, который состоится 3 июня 2024 года. В этот день можно будет увидеть на небе все планеты, кроме Урана и Нептуна. Лучше всего будут видны Меркурий и Сатурн. URA.RU собрало важную информацию об этом редком астрономическом явлении, которое происходит раз в 20 лет. Парадом планет называют явление, при котором некоторые планеты Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. «Парад планет» не является официальным астрономическим термином, поэтому он используется более редко, чем понятие «планетное выравнивание». Малый парад с участием четырех планет происходит один раз в год. Мини-парады, когда близко сходятся три планеты, случается несколько раз в год. Большой парад с пятью-шестью планетами фиксируется реже — примерно каждые 20 лет, а полный — раз в 170 лет. В астрологии парад происходит, когда несколько планет находятся в одном созвездии зодиака. 3 июня 2024 года в один ряд на небе выстроятся шесть планет: Уран, Нептун, Меркурий, Сатурн, Марс и Юпитер. В этот день небесные тела охватят сектор небосклона примерно 90 градусов. Планетарное выравнивание будет видно почти везде в утренние часы. Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн можно будет заметить невооруженным глазом. Однако понадобится телескоп или мощный бинокль, чтобы разглядеть Нептун и Уран. Важно знать, что высокие здания или горы рядом могут скрыть некоторые планеты из поля зрения. Как пишет сайт Starwalk.space, убедиться в правильности расположения планет поможет бесплатное приложение Sky Tonight. Для уточнения названия объекта, достаточно просто навести смартфон на небо, увидев конкретную планету, также можно прочитать дополнительную информацию. Астрономическое сообщество ожидает еще четыре выравнивания планет. Они пройдут 28 августа 2024 года, 18 января, 28 февраля и 29 августа 2025 года. Но самые яркие состоятся нескоро. 8 сентября 2040 года, когда в параде будут участвовать пять планет Солнечной системы. 15 марта 2080 года выстроятся шесть планет. 19 мая 2161 года соберутся в одном секторе неба все семь планет. В том же составе они поучаствуют 7 ноября 2176 года. Ну, а далее все семь планет окажутся по одну сторону от солнца 6 мая 2492 года.