Минэнерго Украины сообщило о поврежденных объектах энергетики в пяти регионах

Объекты энергетической инфрастуктуры поражены в пяти регионах Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Повреждены энергообъекты в [подконтрольной Украине части] Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются», — написал министр на своей странице в соцсетях.
Судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога длилась на Украине с вечера 31 мая. Глава администрации Винницкой области Сергей Борзов заявлял, что на одном из объектов критической инфраструктуры начался пожар.
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