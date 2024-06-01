Минэнерго Украины сообщило о поврежденных объектах энергетики в пяти регионах

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Объекты инфраструктуры повреждены в пяти регионах Украины Фото:

Объекты энергетической инфрастуктуры поражены в пяти регионах Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Повреждены энергообъекты в [подконтрольной Украине части] Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются», — написал министр на своей странице в соцсетях.

Судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога длилась на Украине с вечера 31 мая. Глава администрации Винницкой области Сергей Борзов заявлял, что на одном из объектов критической инфраструктуры начался пожар.

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Объекты энергетической инфрастуктуры поражены в пяти регионах Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. «Повреждены энергообъекты в [подконтрольной Украине части] Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются», — написал министр на своей странице в соцсетях. Судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога длилась на Украине с вечера 31 мая. Глава администрации Винницкой области Сергей Борзов заявлял, что на одном из объектов критической инфраструктуры начался пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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