Минэнерго Украины сообщило о поврежденных объектах энергетики в пяти регионах

01 июня 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Объекты инфраструктуры повреждены в пяти регионах Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Объекты энергетической инфрастуктуры поражены в пяти регионах Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. «Повреждены энергообъекты в [подконтрольной Украине части] Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются», — написал министр на своей странице в соцсетях. Судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога длилась на Украине с вечера 31 мая. Глава администрации Винницкой области Сергей Борзов заявлял, что на одном из объектов критической инфраструктуры начался пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объекты энергетической инфрастуктуры поражены в пяти регионах Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. «Повреждены энергообъекты в [подконтрольной Украине части] Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются», — написал министр на своей странице в соцсетях. Судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога длилась на Украине с вечера 31 мая. Глава администрации Винницкой области Сергей Борзов заявлял, что на одном из объектов критической инфраструктуры начался пожар.