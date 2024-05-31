Чем известен врио мэра Тюмени Петр Вагин

Петр Вагин стал врио мэра Тюмени

Петр Вагин 1 июня занял должность врио мэра Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Временно исполняющим обязанности мэра Тюмени назначили заместителя главы города Петра Вагина. С 2020 года он курировал два городских департамента: безопасности жизнедеятельности и потребительского рынка. Что еще известно о врио главы Тюмени — в материале URA.RU.

Личная жизнь

Петр Вагин родился 12 октября 1977 года в городе Котельнич Кировской области. В 1999 году он окончил Тюменский юридический институт МВД РФ и сразу начал работать в местных органах полиции. Женат, воспитывает двоих детей.

Карьера

В мае 2015 года Вагин стал начальником УМВД России по Тюмени, а в 2019 году его назначили заместителем министра внутренних дел — начальником полиции Северной Осетии-Алании. В том же году он стал победителем всероссийского конкурса «Лидеры России».

В октябре 2020 года он занял должность заместителя главы Тюмени, курировал вопросы департамента безопасности, и потребительского рынка. Также он замещал обязанности Павла Перевалова, который ранее был заместителем главы города, а после стал руководитель Главным управлением строительства региона.

Вагин был начальником УМВД России по Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главные достижения

По словам источника агентства, близкого к мэрии, Вагин отлично знает Тюмень. Он является фронтменом темы благоустройства. При нем встраивался механизм голосования на федеральных платформах за объекты благоустройства. Он еженедельно с подрядчиками по уборке города выезжает на территории, на которые поступали жалобы. Стоит отметить, что он также эффективно решает вопросы безопасности. Например, он работал на месте пожара на Луначарского, 51, когда горела крыша жилого многоквартирного дома. А во время командных учений по половодью он был назначен руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Будучи в статусе начальника полиции, он контролировал городские мероприятия, своевременно реагировал на внештатные ситуации, задачи ставились четко и уверенно. Эти вопросы и сейчас у него под таким же тотальным контролем», — добавил инсайдер.

Ему близка тема патриотического воспитания. Он часто посещает мероприятия, посвященные этой теме, в школах и тематических клубах. Помимо этого, Вагин активно участвует в спартакиадах.

Вагин является фронтменом темы благоустройства Фото: Денис Моргунов © URA.RU