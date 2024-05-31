31 мая 2024

В Миассе 20-летний водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Погибший мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу Фото:

В городе Миассе Челябинской области 31 мая поздно вечером водитель автомобиля «ВАЗ-2107» насмерть сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В Миассе 31 мая в 22:06 часов возле дома №54 по улице Богдана Хмельницкого 20-летний водитель автомобиля „ВАЗ-2107“ сбил мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авария произошла в Миассе 31 мая
Авария произошла в Миассе 31 мая
Фото:
пешеход погиб на месте
пешеход погиб на месте
Фото:

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В городе Миассе Челябинской области 31 мая поздно вечером водитель автомобиля «ВАЗ-2107» насмерть сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В Миассе 31 мая в 22:06 часов возле дома №54 по улице Богдана Хмельницкого 20-летний водитель автомобиля „ВАЗ-2107“ сбил мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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