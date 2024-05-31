В городе Миассе Челябинской области 31 мая поздно вечером водитель автомобиля «ВАЗ-2107» насмерть сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В Миассе 31 мая в 22:06 часов возле дома №54 по улице Богдана Хмельницкого 20-летний водитель автомобиля „ВАЗ-2107“ сбил мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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