Министр здравоохранения Камчатки попал в серьезное ДТП

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП на участке автодороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк. Министр находится в тяжелом состоянии, передали в пресс-службе правительства Камчаткого края.
«По предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжелом состоянии. В результате дорожно-транспортного происшествия Александр Гашков получил перелом ребер и перелом костей таза», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что глава Минздрава ехал на служебной машине со своим замом Денисом Федотовым. Они находились в командировке. Федотов и водитель авто получили незначительные травмы. Предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу (не уточняется, какой именно машины). На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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