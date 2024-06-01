Министр здравоохранения Камчатки попал в серьезное ДТП

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Александр Гашков находится в тяжелом состоянии Фото:

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП на участке автодороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк. Министр находится в тяжелом состоянии, передали в пресс-службе правительства Камчаткого края.

«По предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжелом состоянии. В результате дорожно-транспортного происшествия Александр Гашков получил перелом ребер и перелом костей таза», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что глава Минздрава ехал на служебной машине со своим замом Денисом Федотовым. Они находились в командировке. Федотов и водитель авто получили незначительные травмы. Предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу (не уточняется, какой именно машины). На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП на участке автодороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк. Министр находится в тяжелом состоянии, передали в пресс-службе правительства Камчаткого края. «По предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжелом состоянии. В результате дорожно-транспортного происшествия Александр Гашков получил перелом ребер и перелом костей таза», — говорится в сообщении. Предварительно установлено, что глава Минздрава ехал на служебной машине со своим замом Денисом Федотовым. Они находились в командировке. Федотов и водитель авто получили незначительные травмы. Предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу (не уточняется, какой именно машины). На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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