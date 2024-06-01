Министр здравоохранения Камчатки попал в серьезное ДТП

01 июня 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Александр Гашков находится в тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП на участке автодороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк. Министр находится в тяжелом состоянии, передали в пресс-службе правительства Камчаткого края. «По предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжелом состоянии. В результате дорожно-транспортного происшествия Александр Гашков получил перелом ребер и перелом костей таза», — говорится в сообщении. Предварительно установлено, что глава Минздрава ехал на служебной машине со своим замом Денисом Федотовым. Они находились в командировке. Федотов и водитель авто получили незначительные травмы. Предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу (не уточняется, какой именно машины). На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП на участке автодороги Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк. Министр находится в тяжелом состоянии, передали в пресс-службе правительства Камчаткого края. «По предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжелом состоянии. В результате дорожно-транспортного происшествия Александр Гашков получил перелом ребер и перелом костей таза», — говорится в сообщении. Предварительно установлено, что глава Минздрава ехал на служебной машине со своим замом Денисом Федотовым. Они находились в командировке. Федотов и водитель авто получили незначительные травмы. Предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу (не уточняется, какой именно машины). На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.