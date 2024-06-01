Песков прибыл на церемонию прощания с Заворотнюк

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков приехал попрощаться с Анастасией Заворотнюк Фото:
новость из сюжета
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл на церемонию прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. В настоящий момент десятки людей собрались на территории Покровского монастыря в Москве. На церемонии также присутствует супруга Пескова — Татьяна Навка.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл на церемонию прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. В настоящий момент десятки людей собрались на территории Покровского монастыря в Москве. На церемонии также присутствует супруга Пескова — Татьяна Навка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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