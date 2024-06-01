Песков прибыл на церемонию прощания с Заворотнюк

Дмитрий Песков приехал попрощаться с Анастасией Заворотнюк
новость из сюжетаУмерла актриса Анастасия Заворотнюк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл на церемонию прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. В настоящий момент десятки людей собрались на территории Покровского монастыря в Москве. На церемонии также присутствует супруга Пескова — Татьяна Навка.
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