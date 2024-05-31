Митрополит Кульберг призвал россиянок не потворствовать мужской похоти, борясь за свои права

Женщины должны правильно формулировать свои права и не повторять ошибки, сделанные предшественницами. Активистки прошлого столетия боролись, как им казалось, за свои права, а по факту реализовывали «мечты похотливых мужчин». Об этом, выступая на Международном женском форуме «Крепкая семья — основа государства», который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО», заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг.
«К сожалению, парадокс женского движения прошлого столетия в том, что женщины очень успешно боролись, как им казалось, за свои права. А в действительности они реализовывали своими руками мечты похотливых мужчин о том, какими они хотели видеть женщин: сексуально раскрепощенные, доступные вне семейных уз и обязательств брака, своими руками готовые убить зачатого ребенка и при этом находящиеся на финансовом самообеспечении. Не это ли предел мечтаний инфантильного мужчины?» — заявил Кульберг.
Он призвал женщин правильно формулировать свои права и не быть в социальном плане «плохой копией мужчин», пытаясь с ними конкурировать. Если женщины начнут это осознавать — любить и быть любимой, рожать детей, изменится весь уклад, добавил Кульберг.
Борьбу женщин за право на аборт он также назвал навязанной. «Как же нас обманули, как же мы поверили, что это подлинный интерес и даже право женщины? Не право быть матерью, не право жить в крепкой семье, не право быть защищенной мужчиной, не право иметь возможность прокормить ребенка, знать, что у него будет место в детском саду и школе, иметь достойное жилье и так далее», — заявил митрополит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!