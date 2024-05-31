31 мая 2024

Авиаперевозчик продлил летную программу из Перми в Хургаду до конца июня

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Из Перми до египетского курорта будут летать суда Boeing 757
Из Перми до египетского курорта будут летать суда Boeing 757 Фото:

Компания Azur Air продлила полеты из Перми в Хургаду до конца июня. Об этом свидетельствует информация, размещенная в расписании аэропорта Большое Савино.

«В начале лета на маршруте Пермь — Хурхада запланированы два рейса 10 и 21 июня. Полет на Boeing 757 займет около четырех часов и 40 минут», — указано в данных аэропорта.

Ранее до середины лета летную программу до египетского курорта Шарм-эль-Шейх продлил перевозчик AlMarsia Universal Airlines. Рейсы Azur Air до Хургады планировали приостановить в конце мая.

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Компания Azur Air продлила полеты из Перми в Хургаду до конца июня. Об этом свидетельствует информация, размещенная в расписании аэропорта Большое Савино. «В начале лета на маршруте Пермь — Хурхада запланированы два рейса 10 и 21 июня. Полет на Boeing 757 займет около четырех часов и 40 минут», — указано в данных аэропорта. Ранее до середины лета летную программу до египетского курорта Шарм-эль-Шейх продлил перевозчик AlMarsia Universal Airlines. Рейсы Azur Air до Хургады планировали приостановить в конце мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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