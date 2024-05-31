Авиаперевозчик продлил летную программу из Перми в Хургаду до конца июня

Из Перми до египетского курорта будут летать суда Boeing 757
Компания Azur Air продлила полеты из Перми в Хургаду до конца июня. Об этом свидетельствует информация, размещенная в расписании аэропорта Большое Савино.
«В начале лета на маршруте Пермь — Хурхада запланированы два рейса 10 и 21 июня. Полет на Boeing 757 займет около четырех часов и 40 минут», — указано в данных аэропорта.
Ранее до середины лета летную программу до египетского курорта Шарм-эль-Шейх продлил перевозчик AlMarsia Universal Airlines. Рейсы Azur Air до Хургады планировали приостановить в конце мая.
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