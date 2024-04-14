Azur Air будет летать из Перми в Хургаду до конца мая

Azur Air продлила программу полетов из Перми в Хургаду
Из Перми в египетскую Хургаду рейсами компании Azur Air можно будет улететь до конца мая. Перевозчик продлил свою полетную программу.
«Авиакомпания Azur Air продлила летную программу из Перми в египетскую Хургаду до конца мая. Всего в мае будет организовано три авиарейса: 10, 20 и 31 мая», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные пермского аэропорта.
Рейсы Azur Air в Хургаду возобновились 19 марта. До этого их отменяли из-за отсутствия спроса.
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