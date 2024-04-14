14 апреля 2024

Azur Air будет летать из Перми в Хургаду до конца мая

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, azur air, самолет, азур эйр, азурэйр
Azur Air продлила программу полетов из Перми в Хургаду Фото:

Из Перми в египетскую Хургаду рейсами компании Azur Air можно будет улететь до конца мая. Перевозчик продлил свою полетную программу.

«Авиакомпания Azur Air продлила летную программу из Перми в египетскую Хургаду до конца мая. Всего в мае будет организовано три авиарейса: 10, 20 и 31 мая», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные пермского аэропорта.

Рейсы Azur Air в Хургаду возобновились 19 марта. До этого их отменяли из-за отсутствия спроса.

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Из Перми в египетскую Хургаду рейсами компании Azur Air можно будет улететь до конца мая. Перевозчик продлил свою полетную программу. «Авиакомпания Azur Air продлила летную программу из Перми в египетскую Хургаду до конца мая. Всего в мае будет организовано три авиарейса: 10, 20 и 31 мая», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные пермского аэропорта. Рейсы Azur Air в Хургаду возобновились 19 марта. До этого их отменяли из-за отсутствия спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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