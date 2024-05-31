На улице Заречный проезд обнаружили труп
В Тюмени на улице Заречный проезд нашли труп мужчины на крыше магазина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«По факту обнаружения тела мужчины проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Фотографию с места происшествия прислали местные жители. На кадрах видно, что погибший мужчина лежит прямо на крыше магазина «Пятерочка».
На крыше магазина нашли труп мужчины
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