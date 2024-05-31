31 мая 2024

На крыше магазина в Тюмени нашли труп мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Заречный проезд обнаружили труп
На улице Заречный проезд обнаружили труп Фото:

В Тюмени на улице Заречный проезд нашли труп мужчины на крыше магазина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. 

«По факту обнаружения тела мужчины проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фотографию с места происшествия прислали местные жители. На кадрах видно, что погибший мужчина лежит прямо на крыше магазина «Пятерочка». 

На крыше магазина нашли труп мужчины
На крыше магазина нашли труп мужчины
Фото:

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В Тюмени на улице Заречный проезд нашли труп мужчины на крыше магазина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.  «По факту обнаружения тела мужчины проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.  Фотографию с места происшествия прислали местные жители. На кадрах видно, что погибший мужчина лежит прямо на крыше магазина «Пятерочка». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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