В ЯНАО пошел снег
В Уренгое (ЯНАО) 1 июня пошел снег. Об этом URA.RU сообщил житель региона, который прислал забавное видео со снегом.
«Лето бывает разное: зеленое, желтое, красное! А в Уренгое совсем очумелое — здесь лето бывает белое», — спел в видеоролике смешную песню житель региона про снег 1 июня.
По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ЯНАО будет на 8-12 градусов ниже нормы до 2 июня. В регионе прогнозируется снег и холод.
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