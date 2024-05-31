31 мая 2024

В первый день лета в ЯНАО пошел снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО пошел снег
В ЯНАО пошел снег Фото:

В Уренгое (ЯНАО) 1 июня пошел снег. Об этом URA.RU сообщил житель региона, который прислал забавное видео со снегом. 

«Лето бывает разное: зеленое, желтое, красное! А в Уренгое совсем очумелое — здесь лето бывает белое», — спел в видеоролике смешную песню житель региона про снег 1 июня. 

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ЯНАО будет на 8-12 градусов ниже нормы до 2 июня. В регионе прогнозируется снег и холод.

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В Уренгое (ЯНАО) 1 июня пошел снег. Об этом URA.RU сообщил житель региона, который прислал забавное видео со снегом.  «Лето бывает разное: зеленое, желтое, красное! А в Уренгое совсем очумелое — здесь лето бывает белое», — спел в видеоролике смешную песню житель региона про снег 1 июня.  По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ЯНАО будет на 8-12 градусов ниже нормы до 2 июня. В регионе прогнозируется снег и холод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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