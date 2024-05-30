В ЯНАО и ХМАО в начале лета спрогнозировали снег и холод

В ХМАО и ЯНАО будет на 8-12 градусов ниже нормы до 2 июня. В этих регионах прогнозируется снег и холод. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Вот где много снега и где очень холодно — на 10 градусов ниже нормы — это север Урала: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В Ханты-Мансийском автономном округе температура будет на 8-12 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд ТАСС. Он отметил, что такая погода будет держаться до конца этой недели.
Ранее URA.RU писало, что города ХМАО в преддверии летних месяцев замело снегом. Метель бушует в Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, Нефтеюганске и Пыть-Яхе. Кроме того, подобное происходит и в ЯНАО. В связи с ухудшением погодных условий в регионе приостановили работу главной переправы.
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