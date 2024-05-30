В ЯНАО и ХМАО в начале лета спрогнозировали снег и холод

30 мая 2024 в 06:39 Размер текста - 17 +

В ХМАО и ЯНАО будет идти снег до 2 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО и ЯНАО будет на 8-12 градусов ниже нормы до 2 июня. В этих регионах прогнозируется снег и холод. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Вот где много снега и где очень холодно — на 10 градусов ниже нормы — это север Урала: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В Ханты-Мансийском автономном округе температура будет на 8-12 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд ТАСС. Он отметил, что такая погода будет держаться до конца этой недели. Ранее URA.RU писало, что города ХМАО в преддверии летних месяцев замело снегом. Метель бушует в Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, Нефтеюганске и Пыть-Яхе. Кроме того, подобное происходит и в ЯНАО. В связи с ухудшением погодных условий в регионе приостановили работу главной переправы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО и ЯНАО будет на 8-12 градусов ниже нормы до 2 июня. В этих регионах прогнозируется снег и холод. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Вот где много снега и где очень холодно — на 10 градусов ниже нормы — это север Урала: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В Ханты-Мансийском автономном округе температура будет на 8-12 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд ТАСС. Он отметил, что такая погода будет держаться до конца этой недели. Ранее URA.RU писало, что города ХМАО в преддверии летних месяцев замело снегом. Метель бушует в Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, Нефтеюганске и Пыть-Яхе. Кроме того, подобное происходит и в ЯНАО. В связи с ухудшением погодных условий в регионе приостановили работу главной переправы.