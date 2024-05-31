У челябинского военного суд конфисковал машину за пьяное вождение

В Челябинской области Магнитогорский гарнизонный военный суд конфисковал у рядового машину ВАЗ 21140 за неоднократную вождение в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Рядовой П. 3 февраля 2024 года управлял автомобилем ВАЗ 21140, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками полиции. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде… Автомобиль ВАЗ 21140 конфискован и обращен в доход государства», — сообщает пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
За управление транспортным средством в нетрезвом виде в первый раз рядовой отбывал наказание 14 суток. Но после снова сель за руль нетрезвым. Автомобиль забрали согласно пункту «д» части первой статьи 104.1 (»Конфискация имущества»). Машина будет обращена в доход государства. Военному также запрещено управлять транспортным средством в срок на два года, говорится в постановлении суда.
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