В селе Париж Челябинской области 1 июня проходит Парижская неделя моды. На показе представлены 14 авторских коллекций челябинских и российских дизайнеров. Мероприятие проходит под открытым небом и сопровождается музыкой местных диджеев. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«На Парижской недели моды в Нагайбакском районе представлены коллекции 14-ти челябинских и российских дизайнеров. Праздник проходит под самой Эйфелевой башней. Погода стоит прекрасная, хотя с утра накрапывал дождь», — рассказали URA.RU читатели, присутствующие на мероприятии. Показ мод также посетила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.
В группе «VIII Парижский полумарафон 2024» в социальной сети «ВКонтакте» ведется прямая трансляция мероприятия. Ее ведущие директор имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко, а также директор Челябинского театра драмы Павел Михайлов.
Они рассказывают про стильные авторские разработки таких брендов, как KOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и другие. Так, дизайнер Татьяна Котова (KOTOVA) ранее свою коллекцию уже демонстрировала столичной публике. Мария Боярова (Маруся Боярова) — скромный, но очень талантливый дизайнер. Одно из ее платьев недавно купила известная балерина.
На показе мод представлены коллекции челябинских дизайнеров
Фото предоставлено читателем URA.RU
Мероприятие проходит в Нагайбакском районе Челябинской области
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В селе Париж Челябинской области 1 июня проходит Парижская неделя моды. На показе представлены 14 авторских коллекций челябинских и российских дизайнеров. Мероприятие проходит под открытым небом и сопровождается музыкой местных диджеев. Об этом URA.RU рассказали читатели. «На Парижской недели моды в Нагайбакском районе представлены коллекции 14-ти челябинских и российских дизайнеров. Праздник проходит под самой Эйфелевой башней. Погода стоит прекрасная, хотя с утра накрапывал дождь», — рассказали URA.RU читатели, присутствующие на мероприятии. Показ мод также посетила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. В группе «VIII Парижский полумарафон 2024» в социальной сети «ВКонтакте» ведется прямая трансляция мероприятия. Ее ведущие директор имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко, а также директор Челябинского театра драмы Павел Михайлов. Они рассказывают про стильные авторские разработки таких брендов, как KOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и другие. Так, дизайнер Татьяна Котова (KOTOVA) ранее свою коллекцию уже демонстрировала столичной публике. Мария Боярова (Маруся Боярова) — скромный, но очень талантливый дизайнер. Одно из ее платьев недавно купила известная балерина.