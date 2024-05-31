31 мая 2024

В челябинском Париже 1 июня проходит показ мод. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Париж Нагайбакского района. Челябинская область, эйфелева башня, копия, село париж, сотовая вышка
Мероприятие проводится под Эйфелевой башней (фото из архива) Фото:

В селе Париж Челябинской области 1 июня проходит Парижская неделя моды. На показе представлены 14 авторских коллекций челябинских и российских дизайнеров. Мероприятие проходит под открытым небом и сопровождается музыкой местных диджеев. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«На Парижской недели моды в Нагайбакском районе представлены коллекции 14-ти челябинских и российских дизайнеров. Праздник проходит под самой Эйфелевой башней. Погода стоит прекрасная, хотя с утра накрапывал дождь», — рассказали URA.RU читатели, присутствующие на мероприятии. Показ мод также посетила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

В группе «VIII Парижский полумарафон 2024» в социальной сети «ВКонтакте» ведется прямая трансляция мероприятия. Ее ведущие директор имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко, а также директор Челябинского театра драмы Павел Михайлов.

Они рассказывают про стильные авторские разработки таких брендов, как KOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и другие. Так, дизайнер Татьяна Котова (KOTOVA) ранее свою коллекцию уже демонстрировала столичной публике. Мария Боярова (Маруся Боярова) — скромный, но очень талантливый дизайнер. Одно из ее платьев недавно купила известная балерина.

На показе мод представлены коллекции челябинских дизайнеров
На показе мод представлены коллекции челябинских дизайнеров
Мероприятие проходит в Нагайбакском районе Челябинской области
Мероприятие проходит в Нагайбакском районе Челябинской области
Девушки на показе мод в Париже
Девушки на показе мод в Париже
Фото с мероприятия в Париже 1 июня
Фото с мероприятия в Париже 1 июня

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В селе Париж Челябинской области 1 июня проходит Парижская неделя моды. На показе представлены 14 авторских коллекций челябинских и российских дизайнеров. Мероприятие проходит под открытым небом и сопровождается музыкой местных диджеев. Об этом URA.RU рассказали читатели. «На Парижской недели моды в Нагайбакском районе представлены коллекции 14-ти челябинских и российских дизайнеров. Праздник проходит под самой Эйфелевой башней. Погода стоит прекрасная, хотя с утра накрапывал дождь», — рассказали URA.RU читатели, присутствующие на мероприятии. Показ мод также посетила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. В группе «VIII Парижский полумарафон 2024» в социальной сети «ВКонтакте» ведется прямая трансляция мероприятия. Ее ведущие директор имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко, а также директор Челябинского театра драмы Павел Михайлов. Они рассказывают про стильные авторские разработки таких брендов, как KOTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и другие. Так, дизайнер Татьяна Котова (KOTOVA) ранее свою коллекцию уже демонстрировала столичной публике. Мария Боярова (Маруся Боярова) — скромный, но очень талантливый дизайнер. Одно из ее платьев недавно купила известная балерина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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