Петросян вспомнил, как отказал Гайдаю и не стал Шуриком

Петросян признался, что мог стать актером в 19 лет
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Петросян не стал кинозвездой Фото:

Комик Евгений Петросян признался, что мог стать актером кино в 19 лет. По его словам, создатель любимых советских комедий Леонид Гайдай предлагал ему роль Шурика — главного героя нескольких фильмов режиссера.

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше. Демьяненко был на 10 лет старше (Александр Демьяненко в итоге сыграл Шурика в нескольких фильмах Гайдая — прим. ред.). Но я сказал Гайдаю, что Шурик романтический герой, а меня больше интересует комедийный образ. Потом Селезнева (Наталья Селезнева, исполнительница роли Лиды в «Операции Ы» и Зины в «Иван Васильевич меняет профессию») мне сказала: «Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм», — рассказал Петросян в шоу «Ты не поверишь» на НТВ. Программа вышла в эфир 1 июня.

Недавно Петросян снялся в фильме «Манюня: Приключения в Москве». Это новый полнометражный фильм о приключениях героини романов Наринэ Абгарян Манюни и ее друзей.

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Комик Евгений Петросян признался, что мог стать актером кино в 19 лет. По его словам, создатель любимых советских комедий Леонид Гайдай предлагал ему роль Шурика — главного героя нескольких фильмов режиссера. «Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше. Демьяненко был на 10 лет старше (Александр Демьяненко в итоге сыграл Шурика в нескольких фильмах Гайдая — прим. ред.). Но я сказал Гайдаю, что Шурик романтический герой, а меня больше интересует комедийный образ. Потом Селезнева (Наталья Селезнева, исполнительница роли Лиды в «Операции Ы» и Зины в «Иван Васильевич меняет профессию») мне сказала: «Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм», — рассказал Петросян в шоу «Ты не поверишь» на НТВ. Программа вышла в эфир 1 июня. Недавно Петросян снялся в фильме «Манюня: Приключения в Москве». Это новый полнометражный фильм о приключениях героини романов Наринэ Абгарян Манюни и ее друзей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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