Петросян вспомнил, как отказал Гайдаю и не стал Шуриком

Петросян признался, что мог стать актером в 19 лет

01 июня 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Петросян не стал кинозвездой Фото: Размик Закарян © URA.RU Комик Евгений Петросян признался, что мог стать актером кино в 19 лет. По его словам, создатель любимых советских комедий Леонид Гайдай предлагал ему роль Шурика — главного героя нескольких фильмов режиссера. «Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше. Демьяненко был на 10 лет старше (Александр Демьяненко в итоге сыграл Шурика в нескольких фильмах Гайдая — прим. ред.). Но я сказал Гайдаю, что Шурик романтический герой, а меня больше интересует комедийный образ. Потом Селезнева (Наталья Селезнева, исполнительница роли Лиды в «Операции Ы» и Зины в «Иван Васильевич меняет профессию») мне сказала: «Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм», — рассказал Петросян в шоу «Ты не поверишь» на НТВ. Программа вышла в эфир 1 июня. Недавно Петросян снялся в фильме «Манюня: Приключения в Москве». Это новый полнометражный фильм о приключениях героини романов Наринэ Абгарян Манюни и ее друзей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комик Евгений Петросян признался, что мог стать актером кино в 19 лет. По его словам, создатель любимых советских комедий Леонид Гайдай предлагал ему роль Шурика — главного героя нескольких фильмов режиссера. «Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше. Демьяненко был на 10 лет старше (Александр Демьяненко в итоге сыграл Шурика в нескольких фильмах Гайдая — прим. ред.). Но я сказал Гайдаю, что Шурик романтический герой, а меня больше интересует комедийный образ. Потом Селезнева (Наталья Селезнева, исполнительница роли Лиды в «Операции Ы» и Зины в «Иван Васильевич меняет профессию») мне сказала: «Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм», — рассказал Петросян в шоу «Ты не поверишь» на НТВ. Программа вышла в эфир 1 июня. Недавно Петросян снялся в фильме «Манюня: Приключения в Москве». Это новый полнометражный фильм о приключениях героини романов Наринэ Абгарян Манюни и ее друзей.