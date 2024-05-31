Рыболовное хозяйство с искусственным водоемом продается в Еткульском районе Челябинской области за 45 млн рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Еткульский район, примерно в полутора километрах по направлению на восток от поселка Ключи Белоносовского сельского поселения. В водоеме водится карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась», — сообщается на сайте «Авито».
Как следует из объявления, водоем зарыбляется ежегодно. Владелец, физическое лицо, отмечает, что есть возможность открыть форелевое хозяйство. В местах купания — песчаное дно.
Ранее в Челябинской области выставили на продажу действующую базу отдыха за 22 млн рублей на берегу озера Курочкино. На территории имеются шесть одноэтажных домов по 30 квадратных метров.
Участок находится на территории Еткульского охотхозяйства в непосредственной близости от озера Большой Сарыкуль
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Рыболовное хозяйство с искусственным водоемом продается в Еткульском районе Челябинской области за 45 млн рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Еткульский район, примерно в полутора километрах по направлению на восток от поселка Ключи Белоносовского сельского поселения. В водоеме водится карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась», — сообщается на сайте «Авито». Как следует из объявления, водоем зарыбляется ежегодно. Владелец, физическое лицо, отмечает, что есть возможность открыть форелевое хозяйство. В местах купания — песчаное дно. Ранее в Челябинской области выставили на продажу действующую базу отдыха за 22 млн рублей на берегу озера Курочкино. На территории имеются шесть одноэтажных домов по 30 квадратных метров.