В Челябинской области продается рыбацкое озеро. Скрин

В Еткульском районе продается рыболовное хозяйство за 45 млн рублей

01 июня 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Платная рыбалка на водоем организована с 2007 Рыболовное хозяйство с искусственным водоемом продается в Еткульском районе Челябинской области за 45 млн рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Еткульский район, примерно в полутора километрах по направлению на восток от поселка Ключи Белоносовского сельского поселения. В водоеме водится карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась», — сообщается на сайте «Авито». Как следует из объявления, водоем зарыбляется ежегодно. Владелец, физическое лицо, отмечает, что есть возможность открыть форелевое хозяйство. В местах купания — песчаное дно. Ранее в Челябинской области выставили на продажу действующую базу отдыха за 22 млн рублей на берегу озера Курочкино. На территории имеются шесть одноэтажных домов по 30 квадратных метров. Участок находится на территории Еткульского охотхозяйства в непосредственной близости от озера Большой Сарыкуль Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/emanzhelinsk/gotoviy_biznes/baza_otdyharybatskoe_ozero_v_chelyabinskoy.obl_3756299100 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рыболовное хозяйство с искусственным водоемом продается в Еткульском районе Челябинской области за 45 млн рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Еткульский район, примерно в полутора километрах по направлению на восток от поселка Ключи Белоносовского сельского поселения. В водоеме водится карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась», — сообщается на сайте «Авито». Как следует из объявления, водоем зарыбляется ежегодно. Владелец, физическое лицо, отмечает, что есть возможность открыть форелевое хозяйство. В местах купания — песчаное дно. Ранее в Челябинской области выставили на продажу действующую базу отдыха за 22 млн рублей на берегу озера Курочкино. На территории имеются шесть одноэтажных домов по 30 квадратных метров.