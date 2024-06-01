01 июня 2024
31 мая 2024

Байкеры отправились из ХМАО в Беларусь с миссией добра РГО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое югорчан отправились с миссией РГО в Беларусь на мотоциклах
Двое югорчан отправились с миссией РГО в Беларусь на мотоциклах Фото:

Байкеры из Югорска и поселка Федоровский Николай Клявлин и Дмитрий Огарков отправились из ХМАО в Минск с мотопробегом, посвященным Дню России и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Также они планируют посетить Брест и мемориальный комплекс «Хатынь», рассказал URA.RU член совета регионального отделения Русского географического общества в Югре Дмитрий Сотников, провожавший участников мотопробега.

«Двое байкеров отправились из Ханты-Мансийска в Минск с миссией добра. Мы всегда поддерживаем подобные инициативы. Передали наш флаг, приветы и подарки для байкеров. Уверены, что югорские мотоциклисты, люди опытные, с большим стажем, без приключений доедут до точки назначения. Желаем им хорошей дороги и ждем рассказа из этой поездки», — отметил Сотников.

Участники мотопробега уточнили, что планируют провести в Беларуси две недели и посетить все места славы — это обязательная программа. Маршрут будет пролегать через Челябинск, Уфу, Смоленск либо Псков — поясняют, что будут действовать по обстановке. «Поедем вдвоем, потому что у остальных желающих банально не совпали отпуска. Готовились еще с зимы», — поделились мотоциклисты.

Мотопробег стартовал в Ханты-Мансийске
Мотопробег стартовал в Ханты-Мансийске
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Байкеры из Югорска и поселка Федоровский Николай Клявлин и Дмитрий Огарков отправились из ХМАО в Минск с мотопробегом, посвященным Дню России и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Также они планируют посетить Брест и мемориальный комплекс «Хатынь», рассказал URA.RU член совета регионального отделения Русского географического общества в Югре Дмитрий Сотников, провожавший участников мотопробега. «Двое байкеров отправились из Ханты-Мансийска в Минск с миссией добра. Мы всегда поддерживаем подобные инициативы. Передали наш флаг, приветы и подарки для байкеров. Уверены, что югорские мотоциклисты, люди опытные, с большим стажем, без приключений доедут до точки назначения. Желаем им хорошей дороги и ждем рассказа из этой поездки», — отметил Сотников. Участники мотопробега уточнили, что планируют провести в Беларуси две недели и посетить все места славы — это обязательная программа. Маршрут будет пролегать через Челябинск, Уфу, Смоленск либо Псков — поясняют, что будут действовать по обстановке. «Поедем вдвоем, потому что у остальных желающих банально не совпали отпуска. Готовились еще с зимы», — поделились мотоциклисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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