«Королевский» футбольный клуб завоевал главный трофей в Европе

Победу в матче одержал «Реал Мадрид»
Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» в 15 раз победил в одном из главных клубных турниров Лиге чемпионов. «Королевский» клуб обыграл «Боррусию Дортмунд» со счетом 2:0, следует из эфира трансляции.
Матч закончился со счетом 2:0. За испанский клуб отличился Дани Карвахаль, забив гол с углового, и Винисиус Джуниор. Оба мяча были забиты во втором тайме, стало известно из эфира трансляции на телеканале «Матч ТВ».
Финал Лиги Чемпионов прошел на культовом стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победив в матче, «Реал» стал 15-кратным обладателем лучшего клубного турнира Европы.
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