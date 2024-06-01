«Королевский» футбольный клуб завоевал главный трофей в Европе

«Реал Мадрид» обыграл «Боррусию Дортмунд» в Лиге чемпионов

02 июня 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Победу в матче одержал «Реал Мадрид» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» в 15 раз победил в одном из главных клубных турниров Лиге чемпионов. «Королевский» клуб обыграл «Боррусию Дортмунд» со счетом 2:0, следует из эфира трансляции. Матч закончился со счетом 2:0. За испанский клуб отличился Дани Карвахаль, забив гол с углового, и Винисиус Джуниор. Оба мяча были забиты во втором тайме, стало известно из эфира трансляции на телеканале «Матч ТВ». Финал Лиги Чемпионов прошел на культовом стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победив в матче, «Реал» стал 15-кратным обладателем лучшего клубного турнира Европы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» в 15 раз победил в одном из главных клубных турниров Лиге чемпионов. «Королевский» клуб обыграл «Боррусию Дортмунд» со счетом 2:0, следует из эфира трансляции. Матч закончился со счетом 2:0. За испанский клуб отличился Дани Карвахаль, забив гол с углового, и Винисиус Джуниор. Оба мяча были забиты во втором тайме, стало известно из эфира трансляции на телеканале «Матч ТВ». Финал Лиги Чемпионов прошел на культовом стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победив в матче, «Реал» стал 15-кратным обладателем лучшего клубного турнира Европы.