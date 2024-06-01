01 июня 2024

«Королевский» футбольный клуб завоевал главный трофей в Европе

«Реал Мадрид» обыграл «Боррусию Дортмунд» в Лиге чемпионов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбольный манеж Урал. Екатеринбург, мяч, футбольный манеж, футбольное поле
Победу в матче одержал «Реал Мадрид» Фото:

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» в 15 раз победил в одном из главных клубных турниров Лиге чемпионов. «Королевский» клуб обыграл «Боррусию Дортмунд» со счетом 2:0, следует из эфира трансляции.

Матч закончился со счетом 2:0. За испанский клуб отличился Дани Карвахаль, забив гол с углового, и Винисиус Джуниор. Оба мяча были забиты во втором тайме, стало известно из эфира трансляции на телеканале «Матч ТВ».

Финал Лиги Чемпионов прошел на культовом стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победив в матче, «Реал» стал 15-кратным обладателем лучшего клубного турнира Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» в 15 раз победил в одном из главных клубных турниров Лиге чемпионов. «Королевский» клуб обыграл «Боррусию Дортмунд» со счетом 2:0, следует из эфира трансляции. Матч закончился со счетом 2:0. За испанский клуб отличился Дани Карвахаль, забив гол с углового, и Винисиус Джуниор. Оба мяча были забиты во втором тайме, стало известно из эфира трансляции на телеканале «Матч ТВ». Финал Лиги Чемпионов прошел на культовом стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победив в матче, «Реал» стал 15-кратным обладателем лучшего клубного турнира Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...