01 июня 2024

На Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов при побеге из страны

© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине участились случаи гибели уклонистов
На Украине участились случаи гибели уклонистов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило о гибели около 45 человек, пытавшихся избежать мобилизации, во время попыток нелегально пересечь границу страны через природные преграды. Информация о происшествиях опубликована на официальной странице управления в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным пресс-службы, пограничники «насчитали уже почти 45 человек, погибших при попытках преодолеть естественные препятствия». В управлении подчеркнули, что это лишь подтвержденные случаи, и предполагают, что общее количество погибших может быть больше.

Пресс-служба также сообщает, что в течение мая было обнаружено 10 тел в реке Тиса, погибших при попытке переплыть границу. Граждан предупреждают о возросшей опасности в приграничной зоне, связанной не только с природными условиями, но и с увеличением числа диких зверей, включая медведей.

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Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило о гибели около 45 человек, пытавшихся избежать мобилизации, во время попыток нелегально пересечь границу страны через природные преграды. Информация о происшествиях опубликована на официальной странице управления в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По данным пресс-службы, пограничники «насчитали уже почти 45 человек, погибших при попытках преодолеть естественные препятствия». В управлении подчеркнули, что это лишь подтвержденные случаи, и предполагают, что общее количество погибших может быть больше. Пресс-служба также сообщает, что в течение мая было обнаружено 10 тел в реке Тиса, погибших при попытке переплыть границу. Граждан предупреждают о возросшей опасности в приграничной зоне, связанной не только с природными условиями, но и с увеличением числа диких зверей, включая медведей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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