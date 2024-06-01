В Кургане май стал самым холодным за 38 лет

В мае средняя температура воздуха в Кургане составила 9,7 градусов. Это был самый холодный май с 1986 года. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн в своем telegram-канале.
«В мае в Кургане средняя температура оказалась ниже нормы на 3,7 градуса. Прошедший месяц стал самым холодным за 38 лет», — пояснил в посте Винштейн.
По данным метеоролога-любителя, прошедший май выдался рекордно дождливым за 21 год. Он добавил, что в Кургане за весь месяц выпало 79 мм осадков, то есть 207% от нормы.
Ранее Винштейн предупредил, что курганцев летом ждут «температурные качели», когда волны тепла будут вытесняться холодом. Он добавил, что средняя температура воздуха летом будет в пределах нормы.
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