01 июня 2024
31 мая 2024

В Кургане май стал самым холодным за 38 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы пережили холодный май
Курганцы пережили холодный май Фото:

В мае средняя температура воздуха в Кургане составила 9,7 градусов. Это был самый холодный май с 1986 года. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн в своем telegram-канале.

«В мае в Кургане средняя температура оказалась ниже нормы на 3,7 градуса. Прошедший месяц стал самым холодным за 38 лет», — пояснил в посте Винштейн.

По данным метеоролога-любителя, прошедший май выдался рекордно дождливым за 21 год. Он добавил, что в Кургане за весь месяц выпало 79 мм осадков, то есть 207% от нормы.

Ранее Винштейн предупредил, что курганцев летом ждут «температурные качели», когда волны тепла будут вытесняться холодом. Он добавил, что средняя температура воздуха летом будет в пределах нормы.

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В мае средняя температура воздуха в Кургане составила 9,7 градусов. Это был самый холодный май с 1986 года. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн в своем telegram-канале. «В мае в Кургане средняя температура оказалась ниже нормы на 3,7 градуса. Прошедший месяц стал самым холодным за 38 лет», — пояснил в посте Винштейн. По данным метеоролога-любителя, прошедший май выдался рекордно дождливым за 21 год. Он добавил, что в Кургане за весь месяц выпало 79 мм осадков, то есть 207% от нормы. Ранее Винштейн предупредил, что курганцев летом ждут «температурные качели», когда волны тепла будут вытесняться холодом. Он добавил, что средняя температура воздуха летом будет в пределах нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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