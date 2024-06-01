Врач рассказал, какие напитки опасно пить в жару

В жаркую погоду опасно для здоровья пить кофе, крепкий чай и сладкую газировку. Об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«В жару не стоит пить сладкие газированные напитки. Содержащийся в них сахар не позволяет утолить жажду и только усилит обезвоживание. Не стоит слишком злоупотреблять кофе и крепким чаем, так как они обладают мочегонным действием и тоже выводят жидкость из организма вместе с ценными минералами», — передает РИА Новости слова Тяжельникова.
Тяжельников предупреждает о рисках употребления алкоголя в жару и рекомендует пить чистую воду. Он считает, что алкоголь нагружает сердце, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
В Роскачестве советуют выбирать воду без подсластителей и ароматизаторов. В жидкости должны быть только такие натуральные добавки, как серебро и йод. При этом вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет полезные свойства. Также в жару хорошо утоляет жажду квас. В хорошем квасе не должно быть красителей, подсластителей, усилителей вкуса и сахарозаменителей. А содержание спирта не должно превышать 1,2 градуса. По словам экспертов, лучше выбирать продукт, сделанный по ГОСТу.
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