01 июня 2024

Врач рассказал, какие напитки опасно пить в жару

Врач Тяжельников не советует в жару пить кофе, крепкий чай и сладкую газировку
© Служба новостей «URA.RU»
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В жару опасно пить сладкую газводу
В жару опасно пить сладкую газводу Фото:

В жаркую погоду опасно для здоровья пить кофе, крепкий чай и сладкую газировку. Об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«В жару не стоит пить сладкие газированные напитки. Содержащийся в них сахар не позволяет утолить жажду и только усилит обезвоживание. Не стоит слишком злоупотреблять кофе и крепким чаем, так как они обладают мочегонным действием и тоже выводят жидкость из организма вместе с ценными минералами», — передает РИА Новости слова Тяжельникова.

Тяжельников предупреждает о рисках употребления алкоголя в жару и рекомендует пить чистую воду. Он считает, что алкоголь нагружает сердце, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В Роскачестве советуют выбирать воду без подсластителей и ароматизаторов. В жидкости должны быть только такие натуральные добавки, как серебро и йод. При этом вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет полезные свойства. Также в жару хорошо утоляет жажду квас. В хорошем квасе не должно быть красителей, подсластителей, усилителей вкуса и сахарозаменителей. А содержание спирта не должно превышать 1,2 градуса. По словам экспертов, лучше выбирать продукт, сделанный по ГОСТу.

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В жаркую погоду опасно для здоровья пить кофе, крепкий чай и сладкую газировку. Об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. «В жару не стоит пить сладкие газированные напитки. Содержащийся в них сахар не позволяет утолить жажду и только усилит обезвоживание. Не стоит слишком злоупотреблять кофе и крепким чаем, так как они обладают мочегонным действием и тоже выводят жидкость из организма вместе с ценными минералами», — передает РИА Новости слова Тяжельникова. Тяжельников предупреждает о рисках употребления алкоголя в жару и рекомендует пить чистую воду. Он считает, что алкоголь нагружает сердце, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. В Роскачестве советуют выбирать воду без подсластителей и ароматизаторов. В жидкости должны быть только такие натуральные добавки, как серебро и йод. При этом вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет полезные свойства. Также в жару хорошо утоляет жажду квас. В хорошем квасе не должно быть красителей, подсластителей, усилителей вкуса и сахарозаменителей. А содержание спирта не должно превышать 1,2 градуса. По словам экспертов, лучше выбирать продукт, сделанный по ГОСТу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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