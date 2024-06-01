Екатеринбурженка спасла жизнь пассажирке рейса «Уральских авиалиний»

Во время полета самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» 31 мая из Калининграда в Екатеринбург 60-летней пассажирке стало плохо: у нее появилась отдышка, изменился цвет кожи и начался отек легких. Нейрохирург из Екатеринбурга Наталья Радзиковская, летевшая этим же рейсом, смогла определить проблему женщины и оказать ей первую медицинскую помощь.
«У нее [пассажирки] начинался отек легких. Это очень опасное для жизни состояние. Повезло, что по ранним признакам удалось определить, что с ней происходит, и тут же начали заниматься ею. Бригада самолета тоже была на высоте!» — рассказала Радзиковская ЕАН. На взлетной полосе самолет уже ожидала бригада скорой помощи.
Она сообщила агентству, что бортпроводница предложила посадить самолет в Самаре, однако пассажирка не хотела оставаться там. Врачу удалось стабилизировать состояние больной, несмотря на высокую вероятность «худшего исхода». По словам Радзиковской, оказывать экстренную помощь в подобных условиях ей не приходилось, так как ее специализация — головной и спинной мозг.
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