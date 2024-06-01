01 июня 2024
31 мая 2024

Экс-губернатор ХМАО Комарова попрощалась с земляками

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Комарова поблагодарила всех за сотрудничество
Наталья Комарова поблагодарила всех за сотрудничество Фото:

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова попрощалась с земляками и поблагодарила всех за помощь девочке Алиане, которой собрали более ста миллионов рублей. Об этом она заявила во время своего выступления в окружном правительстве, передает корреспондент URA.RU.

«Пост сдала, служу России», — сообщила Комарова, прощаясь с земляками. Перед этим она показала видео девочки Юлианы Сырцевой, которой жители, политэлиты и бизнес-сообщество округа собрали более 150 миллионов рублей для лечения от спинальной мышечной атрофии (СМА). «Мы с вами ее спасли», — растроганно сказала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил Комаровой стать сенатором Совфеда. Об этом он заявил на заседании окружного правительства.

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Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова попрощалась с земляками и поблагодарила всех за помощь девочке Алиане, которой собрали более ста миллионов рублей. Об этом она заявила во время своего выступления в окружном правительстве, передает корреспондент URA.RU. «Пост сдала, служу России», — сообщила Комарова, прощаясь с земляками. Перед этим она показала видео девочки Юлианы Сырцевой, которой жители, политэлиты и бизнес-сообщество округа собрали более 150 миллионов рублей для лечения от спинальной мышечной атрофии (СМА). «Мы с вами ее спасли», — растроганно сказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил Комаровой стать сенатором Совфеда. Об этом он заявил на заседании окружного правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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