Экс-губернатор ХМАО Комарова попрощалась с земляками

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова попрощалась с земляками и поблагодарила всех за помощь девочке Алиане, которой собрали более ста миллионов рублей. Об этом она заявила во время своего выступления в окружном правительстве, передает корреспондент URA.RU.
«Пост сдала, служу России», — сообщила Комарова, прощаясь с земляками. Перед этим она показала видео девочки Юлианы Сырцевой, которой жители, политэлиты и бизнес-сообщество округа собрали более 150 миллионов рублей для лечения от спинальной мышечной атрофии (СМА). «Мы с вами ее спасли», — растроганно сказала Комарова.
Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил Комаровой стать сенатором Совфеда. Об этом он заявил на заседании окружного правительства.
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