На всей территории Украины начали экстренно отключать свет

YASNO: экстренные отключения света ввели на всей территории Украины
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Усадьба на ул. Декабристов, 67. Екатеринбург, свет, люстра
В ДТЭК призвали украинцев нечасто пользоваться электричеством дома Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света. Об этом заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

«Утро. Экстренные отключения по всей стране… Графики не действуют. Будьте осторожны», — написал Сергей Коваленко в своих социальных сетях.

В ДТЭК отметили, что ситуация в энергосистеме до сих пор тяжелая. Энергетики делает все возможное, чтобы восстановить систему. При этом украинцев призвали не пользоваться светом дома слишком часто.

ВС РФ стали наносить удары по энергообъектам Украины после теракта на Крымском мосту. Об этом говорил глава России Владимир Путин. Он отмечал, что именно Украина первой стала атаковать энергетическую инфраструктуру.

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На всей территории Украины ввели экстренные отключения света. Об этом заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. «Утро. Экстренные отключения по всей стране… Графики не действуют. Будьте осторожны», — написал Сергей Коваленко в своих социальных сетях. В ДТЭК отметили, что ситуация в энергосистеме до сих пор тяжелая. Энергетики делает все возможное, чтобы восстановить систему. При этом украинцев призвали не пользоваться светом дома слишком часто. ВС РФ стали наносить удары по энергообъектам Украины после теракта на Крымском мосту. Об этом говорил глава России Владимир Путин. Он отмечал, что именно Украина первой стала атаковать энергетическую инфраструктуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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