01 июня 2024
31 мая 2024

Задержан лидер ОПГ, который вел криминальный бизнес в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение действиям при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, кинолог, служебная собака, росгвардия, овчарка, розыскная собака
Возбуждено уголовное дело в отношении 38 наркосбытчиков Фото:

При силовой поддержке бойцов Росгвардии и полиции задержан лидер организованной преступной группировки (ОПГ), который вел криминальный бизнес в Челябинске. Также под стражу заключены 30 его активных участников — наркокурьеров и «кладменов». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицией в Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 38 членов сообщества наркосбытчиков. Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами пресекли деятельность преступного наркосообщества. Его члены занимались сбытом запрещенных веществ в Московском регионе, а также в Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской и Челябинской областях», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В состав наркогруппы входили граждане России, Таджикистана и Узбекистана. Распространители наркотиков строго подчинялись указаниям кураторов, которые выделяли им деньги на приобретение телефонов, упаковочных материалов и электронных весов.

В настоящее время установлена причастность задержанных подозреваемых к более чем 60 попыткам сбыта наркотиков, общая масса которых составила порядка 24 килограммов. Возбуждены уголовные дела по ст. 210 и ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

На время расследования 30 фигурантов, в числе которых организатор, заключены под стражу. Еще одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На движимое имущество подельников и их денежные средства на общую сумму свыше 14 миллионов рублей наложен арест.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При силовой поддержке бойцов Росгвардии и полиции задержан лидер организованной преступной группировки (ОПГ), который вел криминальный бизнес в Челябинске. Также под стражу заключены 30 его активных участников — наркокурьеров и «кладменов». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицией в Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 38 членов сообщества наркосбытчиков. Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами пресекли деятельность преступного наркосообщества. Его члены занимались сбытом запрещенных веществ в Московском регионе, а также в Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской и Челябинской областях», — отмечают в пресс-службе ведомства. В состав наркогруппы входили граждане России, Таджикистана и Узбекистана. Распространители наркотиков строго подчинялись указаниям кураторов, которые выделяли им деньги на приобретение телефонов, упаковочных материалов и электронных весов. В настоящее время установлена причастность задержанных подозреваемых к более чем 60 попыткам сбыта наркотиков, общая масса которых составила порядка 24 килограммов. Возбуждены уголовные дела по ст. 210 и ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. На время расследования 30 фигурантов, в числе которых организатор, заключены под стражу. Еще одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На движимое имущество подельников и их денежные средства на общую сумму свыше 14 миллионов рублей наложен арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...