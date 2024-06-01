Задержан лидер ОПГ, который вел криминальный бизнес в Челябинске

02 июня 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело в отношении 38 наркосбытчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При силовой поддержке бойцов Росгвардии и полиции задержан лидер организованной преступной группировки (ОПГ), который вел криминальный бизнес в Челябинске. Также под стражу заключены 30 его активных участников — наркокурьеров и «кладменов». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицией в Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 38 членов сообщества наркосбытчиков. Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами пресекли деятельность преступного наркосообщества. Его члены занимались сбытом запрещенных веществ в Московском регионе, а также в Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской и Челябинской областях», — отмечают в пресс-службе ведомства. В состав наркогруппы входили граждане России, Таджикистана и Узбекистана. Распространители наркотиков строго подчинялись указаниям кураторов, которые выделяли им деньги на приобретение телефонов, упаковочных материалов и электронных весов. В настоящее время установлена причастность задержанных подозреваемых к более чем 60 попыткам сбыта наркотиков, общая масса которых составила порядка 24 килограммов. Возбуждены уголовные дела по ст. 210 и ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. На время расследования 30 фигурантов, в числе которых организатор, заключены под стражу. Еще одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На движимое имущество подельников и их денежные средства на общую сумму свыше 14 миллионов рублей наложен арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При силовой поддержке бойцов Росгвардии и полиции задержан лидер организованной преступной группировки (ОПГ), который вел криминальный бизнес в Челябинске. Также под стражу заключены 30 его активных участников — наркокурьеров и «кладменов». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицией в Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 38 членов сообщества наркосбытчиков. Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами пресекли деятельность преступного наркосообщества. Его члены занимались сбытом запрещенных веществ в Московском регионе, а также в Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской и Челябинской областях», — отмечают в пресс-службе ведомства. В состав наркогруппы входили граждане России, Таджикистана и Узбекистана. Распространители наркотиков строго подчинялись указаниям кураторов, которые выделяли им деньги на приобретение телефонов, упаковочных материалов и электронных весов. В настоящее время установлена причастность задержанных подозреваемых к более чем 60 попыткам сбыта наркотиков, общая масса которых составила порядка 24 килограммов. Возбуждены уголовные дела по ст. 210 и ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. На время расследования 30 фигурантов, в числе которых организатор, заключены под стражу. Еще одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На движимое имущество подельников и их денежные средства на общую сумму свыше 14 миллионов рублей наложен арест.