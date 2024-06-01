Экс-губернатор ХМАО Комарова заявила, что уходит из соцсетей

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что не будет вести свои страницы в социальных сетях, которые были созданы для нее, как для главы Югры. Она поблагодарила своих подписчиков и пожелала им добра и света.
«Дорогие друзья, закрываю свои страницы в соцсетях, которые вела как губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. … Благодарю вас за доверие к этому ресурсу, за ваши добрые пожелания. От меня для каждого из вас пожелания добра и света», — написала Комарова в своем telegram-канале.
Она уточнила, что тем, кто задавал вопросы ей в личные сообщения, но до сих пор не получил ответ, напишут специалисты профильных организаций региона. Экс-губернатор заверила, что всем окажут помощь в решении проблем.
Ранее Комарова попрощалась с земляками и поблагодарила всех за помощь девочке Алиане. Ей собрали более 150 миллионов рублей на лечение.
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