01 июня 2024
31 мая 2024

Экс-губернатор ХМАО Комарова заявила, что уходит из соцсетей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комарова заверила, что всем, кто писал ей в личные сообщения, будут даны ответы
Комарова заверила, что всем, кто писал ей в личные сообщения, будут даны ответы Фото:

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что не будет вести свои страницы в социальных сетях, которые были созданы для нее, как для главы Югры. Она поблагодарила своих подписчиков и пожелала им добра и света.

«Дорогие друзья, закрываю свои страницы в соцсетях, которые вела как губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. … Благодарю вас за доверие к этому ресурсу, за ваши добрые пожелания. От меня для каждого из вас пожелания добра и света», — написала Комарова в своем telegram-канале.

Она уточнила, что тем, кто задавал вопросы ей в личные сообщения, но до сих пор не получил ответ, напишут специалисты профильных организаций региона. Экс-губернатор заверила, что всем окажут помощь в решении проблем.

Ранее Комарова попрощалась с земляками и поблагодарила всех за помощь девочке Алиане. Ей собрали более 150 миллионов рублей на лечение. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что не будет вести свои страницы в социальных сетях, которые были созданы для нее, как для главы Югры. Она поблагодарила своих подписчиков и пожелала им добра и света. «Дорогие друзья, закрываю свои страницы в соцсетях, которые вела как губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. … Благодарю вас за доверие к этому ресурсу, за ваши добрые пожелания. От меня для каждого из вас пожелания добра и света», — написала Комарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что тем, кто задавал вопросы ей в личные сообщения, но до сих пор не получил ответ, напишут специалисты профильных организаций региона. Экс-губернатор заверила, что всем окажут помощь в решении проблем. Ранее Комарова попрощалась с земляками и поблагодарила всех за помощь девочке Алиане. Ей собрали более 150 миллионов рублей на лечение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...