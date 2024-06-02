Как бороться с аллергией на пыльцу березы

При борьбе с аллергией на пыльцу березы помогают антигистаминные препараты
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , береза
Цветение березы может вызвать у аллергиков недомогание, головную боль и затруднение дыхания Фото:

Аллергия на пыльцу березы — распространенное состояние, особенно в период цветения этих деревьев. Среди симптомов указываются отечность, кашель, головная боль и другие. URA.RU приводит советы, как облегчить протекание аллергии.

Симптомы аллергии на пыльцу березы

Среди симптомов аллергии есть такие как:

  • Заложенность, зуд и обильные выделения из носа;
  • Головная боль;
  • Чихание и кашель;
  • Слезотечение, покраснение, отечность и зуд глаз;
  • Недомогание;
  • Приступы затруднения дыхания, одышка и тяжесть в грудной клетке.

В некоторых случаях также может проявиться перекрестная аллергия, которая наблюдается в случае приема в пищу некоторых фруктов или овощей, имеющих в своей структуре родственные с березой белковые молекулы.

Весна. Тюмень
Цветение березы приводит к появлению аллергических реакций у некоторых людей
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Как диагностировать аллергию на пыльцу березы

Для проведения диагностики необходимо обратиться к врачу-аллергологу. На приеме врач нанесет на кожу раствор аллергена и сквозь эту каплю произведет точечный прокол кожи. Проба будет считаться положительной, если через 15-20 минут в месте прокола появится зудящий волдырь.

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Советы, которые помогут при борьбе с аллергией

Избегайте контакта с аллергенами

Следите за прогнозом пыльцы и избегайте длительного пребывания на улице в дни с высоким содержанием аллергена в воздухе. Закрывайте окна для того, чтобы предотвратить попадание пыльцы в дом, особенно в сухую и ветреную погоду.

Личная гигиена

Принимайте душ и меняйте одежду после возвращения домой с улицы. Часто мойте руки и лицо в течение дня, чтобы уменьшить количество пыльцы, которая может попасть в глаза и на слизистые оболочки.

Чистота в доме

Используйте кондиционеры с фильтром: они помогут фильтровать пыльцу из воздуха. Регулярно проводите влажную уборку.

Медикаментозное лечение

В борьбе с аллергией помогут антигистаминные препараты, облегчающие чихание, зуд и насморк. Для уменьшения воспаления и симптомов в носу необходимо пользоваться назальными спреями. С зудящими и слезящимися глазами справятся глазные капли. Также следует обратиться к аллергологу, который предложит специализированное лечение, помогающее снизить чувствительность к аллергенам.

Дополнительные меры

Носите солнцезащитные очки: они помогут защитить глаза от попадания пыльцы. Планируйте активности на улице после дождя, который помогает очистить воздух, делая его более подходящим для аллергиков.

Аптека. Челябинск
При борьбе с аллергией помогают антигистаминные препараты
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Аллергия на пыльцу березы — распространенное состояние, особенно в период цветения этих деревьев. Среди симптомов указываются отечность, кашель, головная боль и другие. URA.RU приводит советы, как облегчить протекание аллергии. Среди симптомов аллергии есть такие как: В некоторых случаях также может проявиться перекрестная аллергия, которая наблюдается в случае приема в пищу некоторых фруктов или овощей, имеющих в своей структуре родственные с березой белковые молекулы. Для проведения диагностики необходимо обратиться к врачу-аллергологу. На приеме врач нанесет на кожу раствор аллергена и сквозь эту каплю произведет точечный прокол кожи. Проба будет считаться положительной, если через 15-20 минут в месте прокола появится зудящий волдырь. Следите за прогнозом пыльцы и избегайте длительного пребывания на улице в дни с высоким содержанием аллергена в воздухе. Закрывайте окна для того, чтобы предотвратить попадание пыльцы в дом, особенно в сухую и ветреную погоду. Принимайте душ и меняйте одежду после возвращения домой с улицы. Часто мойте руки и лицо в течение дня, чтобы уменьшить количество пыльцы, которая может попасть в глаза и на слизистые оболочки. Используйте кондиционеры с фильтром: они помогут фильтровать пыльцу из воздуха. Регулярно проводите влажную уборку. В борьбе с аллергией помогут антигистаминные препараты, облегчающие чихание, зуд и насморк. Для уменьшения воспаления и симптомов в носу необходимо пользоваться назальными спреями. С зудящими и слезящимися глазами справятся глазные капли. Также следует обратиться к аллергологу, который предложит специализированное лечение, помогающее снизить чувствительность к аллергенам. Носите солнцезащитные очки: они помогут защитить глаза от попадания пыльцы. Планируйте активности на улице после дождя, который помогает очистить воздух, делая его более подходящим для аллергиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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