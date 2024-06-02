Как бороться с аллергией на пыльцу березы

При борьбе с аллергией на пыльцу березы помогают антигистаминные препараты

02 июня 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Цветение березы может вызвать у аллергиков недомогание, головную боль и затруднение дыхания Фото: Георгий Бергал © URA.RU Аллергия на пыльцу березы — распространенное состояние, особенно в период цветения этих деревьев. Среди симптомов указываются отечность, кашель, головная боль и другие. URA.RU приводит советы, как облегчить протекание аллергии. Симптомы аллергии на пыльцу березы Среди симптомов аллергии есть такие как: Заложенность, зуд и обильные выделения из носа;

Головная боль;

Чихание и кашель;

Слезотечение, покраснение, отечность и зуд глаз;

Недомогание;

Приступы затруднения дыхания, одышка и тяжесть в грудной клетке. В некоторых случаях также может проявиться перекрестная аллергия, которая наблюдается в случае приема в пищу некоторых фруктов или овощей, имеющих в своей структуре родственные с березой белковые молекулы. Цветение березы приводит к появлению аллергических реакций у некоторых людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как диагностировать аллергию на пыльцу березы Для проведения диагностики необходимо обратиться к врачу-аллергологу. На приеме врач нанесет на кожу раствор аллергена и сквозь эту каплю произведет точечный прокол кожи. Проба будет считаться положительной, если через 15-20 минут в месте прокола появится зудящий волдырь. Новость по теме Врач назвал неожиданные причины появления аллергии на пыльцу Советы, которые помогут при борьбе с аллергией Избегайте контакта с аллергенами Следите за прогнозом пыльцы и избегайте длительного пребывания на улице в дни с высоким содержанием аллергена в воздухе. Закрывайте окна для того, чтобы предотвратить попадание пыльцы в дом, особенно в сухую и ветреную погоду. Личная гигиена Принимайте душ и меняйте одежду после возвращения домой с улицы. Часто мойте руки и лицо в течение дня, чтобы уменьшить количество пыльцы, которая может попасть в глаза и на слизистые оболочки. Чистота в доме Используйте кондиционеры с фильтром: они помогут фильтровать пыльцу из воздуха. Регулярно проводите влажную уборку. Медикаментозное лечение В борьбе с аллергией помогут антигистаминные препараты, облегчающие чихание, зуд и насморк. Для уменьшения воспаления и симптомов в носу необходимо пользоваться назальными спреями. С зудящими и слезящимися глазами справятся глазные капли. Также следует обратиться к аллергологу, который предложит специализированное лечение, помогающее снизить чувствительность к аллергенам. Дополнительные меры Носите солнцезащитные очки: они помогут защитить глаза от попадания пыльцы. Планируйте активности на улице после дождя, который помогает очистить воздух, делая его более подходящим для аллергиков. При борьбе с аллергией помогают антигистаминные препараты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аллергия на пыльцу березы — распространенное состояние, особенно в период цветения этих деревьев. Среди симптомов указываются отечность, кашель, головная боль и другие. URA.RU приводит советы, как облегчить протекание аллергии. Среди симптомов аллергии есть такие как: В некоторых случаях также может проявиться перекрестная аллергия, которая наблюдается в случае приема в пищу некоторых фруктов или овощей, имеющих в своей структуре родственные с березой белковые молекулы. Для проведения диагностики необходимо обратиться к врачу-аллергологу. На приеме врач нанесет на кожу раствор аллергена и сквозь эту каплю произведет точечный прокол кожи. Проба будет считаться положительной, если через 15-20 минут в месте прокола появится зудящий волдырь. Следите за прогнозом пыльцы и избегайте длительного пребывания на улице в дни с высоким содержанием аллергена в воздухе. Закрывайте окна для того, чтобы предотвратить попадание пыльцы в дом, особенно в сухую и ветреную погоду. Принимайте душ и меняйте одежду после возвращения домой с улицы. Часто мойте руки и лицо в течение дня, чтобы уменьшить количество пыльцы, которая может попасть в глаза и на слизистые оболочки. Используйте кондиционеры с фильтром: они помогут фильтровать пыльцу из воздуха. Регулярно проводите влажную уборку. В борьбе с аллергией помогут антигистаминные препараты, облегчающие чихание, зуд и насморк. Для уменьшения воспаления и симптомов в носу необходимо пользоваться назальными спреями. С зудящими и слезящимися глазами справятся глазные капли. Также следует обратиться к аллергологу, который предложит специализированное лечение, помогающее снизить чувствительность к аллергенам. Носите солнцезащитные очки: они помогут защитить глаза от попадания пыльцы. Планируйте активности на улице после дождя, который помогает очистить воздух, делая его более подходящим для аллергиков.