Как бороться с аллергией на пыльцу березы

Аллергия на пыльцу березы — распространенное состояние, особенно в период цветения этих деревьев. Среди симптомов указываются отечность, кашель, головная боль и другие. URA.RU приводит советы, как облегчить протекание аллергии.
Симптомы аллергии на пыльцу березы
Среди симптомов аллергии есть такие как:
- Заложенность, зуд и обильные выделения из носа;
- Головная боль;
- Чихание и кашель;
- Слезотечение, покраснение, отечность и зуд глаз;
- Недомогание;
- Приступы затруднения дыхания, одышка и тяжесть в грудной клетке.
В некоторых случаях также может проявиться перекрестная аллергия, которая наблюдается в случае приема в пищу некоторых фруктов или овощей, имеющих в своей структуре родственные с березой белковые молекулы.
Как диагностировать аллергию на пыльцу березы
Для проведения диагностики необходимо обратиться к врачу-аллергологу. На приеме врач нанесет на кожу раствор аллергена и сквозь эту каплю произведет точечный прокол кожи. Проба будет считаться положительной, если через 15-20 минут в месте прокола появится зудящий волдырь.
Советы, которые помогут при борьбе с аллергией
Избегайте контакта с аллергенами
Следите за прогнозом пыльцы и избегайте длительного пребывания на улице в дни с высоким содержанием аллергена в воздухе. Закрывайте окна для того, чтобы предотвратить попадание пыльцы в дом, особенно в сухую и ветреную погоду.
Личная гигиена
Принимайте душ и меняйте одежду после возвращения домой с улицы. Часто мойте руки и лицо в течение дня, чтобы уменьшить количество пыльцы, которая может попасть в глаза и на слизистые оболочки.
Чистота в доме
Используйте кондиционеры с фильтром: они помогут фильтровать пыльцу из воздуха. Регулярно проводите влажную уборку.
Медикаментозное лечение
В борьбе с аллергией помогут антигистаминные препараты, облегчающие чихание, зуд и насморк. Для уменьшения воспаления и симптомов в носу необходимо пользоваться назальными спреями. С зудящими и слезящимися глазами справятся глазные капли. Также следует обратиться к аллергологу, который предложит специализированное лечение, помогающее снизить чувствительность к аллергенам.
Дополнительные меры
Носите солнцезащитные очки: они помогут защитить глаза от попадания пыльцы. Планируйте активности на улице после дождя, который помогает очистить воздух, делая его более подходящим для аллергиков.
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