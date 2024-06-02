Мишустин объяснил, как будут реализовываться нацпроекты в условиях санкций

Мишустин: нацпроекты будут выполнены несмотря на западные санкции
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Западные санкции не помешают выполнению национальных проектов, заявил Михаил Мишустин
Западные санкции не помешают выполнению национальных проектов, заявил Михаил Мишустин Фото:
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Выполнение национальных проектов в условиях западных санкций осуществимо. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выполнение национальных проектов в условиях санкций реалистично. Мы считаем, что задачи, связанные с наполнением национальных проектов, с содержанием, они будут решаться эффективно, и целая серия стратегических съездов правительства пройдет буквально в июне-июле в ближайшее время», — заявил Мишустин. Видео с интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. 

Он добавил, что был представлен перечень новых национальных проектов, которые находятся в процессе предварительной разработки, и также были обозначены кураторы данных проектов. К сентябрю запланировано представление подробного плана по всем национальным проектам на шестилетний период, включая основные мероприятия, финансовые ресурсы, а также выявление проблем и рисков, с которыми можно столкнуться в ходе реализации данных проектов, заключил Мишустин.

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Выполнение национальных проектов в условиях западных санкций осуществимо. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Выполнение национальных проектов в условиях санкций реалистично. Мы считаем, что задачи, связанные с наполнением национальных проектов, с содержанием, они будут решаться эффективно, и целая серия стратегических съездов правительства пройдет буквально в июне-июле в ближайшее время», — заявил Мишустин. Видео с интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.  Он добавил, что был представлен перечень новых национальных проектов, которые находятся в процессе предварительной разработки, и также были обозначены кураторы данных проектов. К сентябрю запланировано представление подробного плана по всем национальным проектам на шестилетний период, включая основные мероприятия, финансовые ресурсы, а также выявление проблем и рисков, с которыми можно столкнуться в ходе реализации данных проектов, заключил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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