Мишустин объяснил, как будут реализовываться нацпроекты в условиях санкций

Выполнение национальных проектов в условиях западных санкций осуществимо. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Выполнение национальных проектов в условиях санкций реалистично. Мы считаем, что задачи, связанные с наполнением национальных проектов, с содержанием, они будут решаться эффективно, и целая серия стратегических съездов правительства пройдет буквально в июне-июле в ближайшее время», — заявил Мишустин. Видео с интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
Он добавил, что был представлен перечень новых национальных проектов, которые находятся в процессе предварительной разработки, и также были обозначены кураторы данных проектов. К сентябрю запланировано представление подробного плана по всем национальным проектам на шестилетний период, включая основные мероприятия, финансовые ресурсы, а также выявление проблем и рисков, с которыми можно столкнуться в ходе реализации данных проектов, заключил Мишустин.
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