Больницы Екатеринбурга заполонили родители, пытающиеся получить детские справки

В Екатеринбурге около детских поликлиник выстроились огромные очереди из родителей, которым необходимо получить справки об эпидблагополучии для отправки детей в летние лагеря — без данного документа ребенка могут не пустить в поездку. Однако данные документы должны были подготовить медицинские работники самих лагерей, сообщили URA.RU в пресс-службе 9-й детской клинической больницы.
«При посещении городских лагерей при школах Железнодорожного района Екатеринбурга справки об эпидблагополучии готовятся централизовано медицинскими работниками данных лагерей... Сегодня справки об эпидблагополучии в поликлиниках по месту жительства получают родители детей, отъезжающих в лагеря других регионов», — сообщили в больнице.
В поликлинике №2 для оформления подобного документа введены дополнительные сотрудники. Врачи подчеркнули, что родителей, которые запланировали поездку детей в лагеря, предупреждали о правильном формате получения справок заранее.
Читатели URA.RU рассказали, что в некоторых чатах школ и лагерей подчеркивали, что идти за справкой об эпидблагополучии в больницу не нужно, необходим только прививочный сертификат. Сами смены в детских лагерях начнутся уже с 3-го июня.
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