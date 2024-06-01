01 июня 2024
31 мая 2024

В парке Гагарина из карьера достали тело подростка

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Парк Гагарина после снятия ограничений по эпидемии коронавируса. Челябинск , прыжок, карьер, парк гагарина, купание, цпкио имени гагарина
Подростки в жару часто купаются в карьере (фото из архива) Фото:

В Челябинске в парке имени Гагарина 2 июня из карьера достали тело 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение об утонувшем подростке 2008 года рождения в карьере. Со слов очевидцев в парке Гагарина юноша нырнул в карьер и утонул», — отметили в ведомстве.

Тело подростка было извлечено специалистами Поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска. Сейчас оно передано сотрудникам полиции. Для оказания психологической помощи семье погибшего на место выехал психолог МЧС России.

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В Челябинске в парке имени Гагарина 2 июня из карьера достали тело 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Поступило сообщение об утонувшем подростке 2008 года рождения в карьере. Со слов очевидцев в парке Гагарина юноша нырнул в карьер и утонул», — отметили в ведомстве. Тело подростка было извлечено специалистами Поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска. Сейчас оно передано сотрудникам полиции. Для оказания психологической помощи семье погибшего на место выехал психолог МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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