Происшествия В парке Гагарина из карьера достали тело подростка 02 июня 2024 в 17:57 Размер текста - 17 + Подростки в жару часто купаются в карьере (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в парке имени Гагарина 2 июня из карьера достали тело 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Поступило сообщение об утонувшем подростке 2008 года рождения в карьере. Со слов очевидцев в парке Гагарина юноша нырнул в карьер и утонул», — отметили в ведомстве. Тело подростка было извлечено специалистами Поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска. Сейчас оно передано сотрудникам полиции. Для оказания психологической помощи семье погибшего на место выехал психолог МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске в парке имени Гагарина 2 июня из карьера достали тело 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Поступило сообщение об утонувшем подростке 2008 года рождения в карьере. Со слов очевидцев в парке Гагарина юноша нырнул в карьер и утонул», — отметили в ведомстве. Тело подростка было извлечено специалистами Поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска. Сейчас оно передано сотрудникам полиции. Для оказания психологической помощи семье погибшего на место выехал психолог МЧС России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям