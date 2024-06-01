В парке Гагарина из карьера достали тело подростка

Подростки в жару часто купаются в карьере (фото из архива)
В Челябинске в парке имени Гагарина 2 июня из карьера достали тело 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Поступило сообщение об утонувшем подростке 2008 года рождения в карьере. Со слов очевидцев в парке Гагарина юноша нырнул в карьер и утонул», — отметили в ведомстве.
Тело подростка было извлечено специалистами Поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска. Сейчас оно передано сотрудникам полиции. Для оказания психологической помощи семье погибшего на место выехал психолог МЧС России.
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