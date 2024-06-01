Мэр Екатеринбурга отреагировал на захват сквера в центре города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что администрация города продолжит в суде отстаивать сквер за Домом Малахова (на улице Луначарского, 173А), вокруг которого начали возводить забор. Эту территорию, которую юристы арендуют у мэрии, застраивать запрещено, однако компания «ЮК Барристер» не согласна с данным решением.
«Земля относится к категории ТОП-1 (территория общего пользования — прим. URA.RU). Это значит, что возводить там капитальные объекты запрещено законом. По Генплану эта зона — зелёная, ни при каких обстоятельствах она не должна превратиться в строительную площадку», — написал Алексей Орлов в своем telegram-канале.
Предложение об изменении зонирования земель администрация не приняла, после чего компания обратилась в суд, где проиграла дело еще в конце апреля, однако позже подала апелляцию. «Впереди новые разбирательства. Верим, что судебные инстанции будут на нашей стороне. Незаконную застройку недопустим. Будем действовать твёрдо при решении этого вопроса!» — подчеркнул мэр Екатеринбурга.
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