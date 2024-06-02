Бывшая теща олигарха Абрамовича вышла замуж за 93-летнего медиамагната

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-теща Романа Абрамовича вышла замуж за крупного медиамагната, пишет The Sun
Экс-теща Романа Абрамовича вышла замуж за крупного медиамагната, пишет The Sun Фото:

Бывшая тёща российского олигарха Романа Абрамовича 67-летняя Елена Жукова вышла замуж за 93-летнего медиамагната Руперта Мердока. Об этом пишет газета The Sun.

«Бывшая тёща Абрамовича вышла замуж за Руперта Мердока. Елене Жуковой 67 лет, она работала микробиологом в США. Мердоку 93 года», — говорится в материале газеты. Там добавили, что для Мердока это уже пятый брак.

Интересно, что Елена Жукова и Мердок познакомились через общую знакомую — дочь Елены и бывшую жену Абрамовича Дарью Жукову, которая дружит с третьей женой Мердока Венди Денг. Свадьба состоялась в закрытом режиме в Калифорнии, заключили в материале. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшая тёща российского олигарха Романа Абрамовича 67-летняя Елена Жукова вышла замуж за 93-летнего медиамагната Руперта Мердока. Об этом пишет газета The Sun. «Бывшая тёща Абрамовича вышла замуж за Руперта Мердока. Елене Жуковой 67 лет, она работала микробиологом в США. Мердоку 93 года», — говорится в материале газеты. Там добавили, что для Мердока это уже пятый брак. Интересно, что Елена Жукова и Мердок познакомились через общую знакомую — дочь Елены и бывшую жену Абрамовича Дарью Жукову, которая дружит с третьей женой Мердока Венди Денг. Свадьба состоялась в закрытом режиме в Калифорнии, заключили в материале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...