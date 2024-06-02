Бывшая теща олигарха Абрамовича вышла замуж за 93-летнего медиамагната

Бывшая тёща российского олигарха Романа Абрамовича 67-летняя Елена Жукова вышла замуж за 93-летнего медиамагната Руперта Мердока. Об этом пишет газета The Sun.
«Бывшая тёща Абрамовича вышла замуж за Руперта Мердока. Елене Жуковой 67 лет, она работала микробиологом в США. Мердоку 93 года», — говорится в материале газеты. Там добавили, что для Мердока это уже пятый брак.
Интересно, что Елена Жукова и Мердок познакомились через общую знакомую — дочь Елены и бывшую жену Абрамовича Дарью Жукову, которая дружит с третьей женой Мердока Венди Денг. Свадьба состоялась в закрытом режиме в Калифорнии, заключили в материале.
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